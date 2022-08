Comuna de Puebla no toma en cuenta opiniones de comerciantes del CH sobre parquímetros: CCCH

El Ayuntamiento de Puebla no ha querido escuchar las propuestas del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH) para modificar la operación de los parquímetros y que el funcionamiento de los mismos acarree más beneficios para quienes acuden a esa parte de la ciudad de Puebla y para los mismos negocios establecidos, indicó el dirigente de la agrupación, José Juan Ayala Vázquez.

En entrevista telefónica, expuso que aunque la movilidad han mejorado a partir de que entraron en funcionamiento, todavía hay algunas fallas que deben ser subsanadas, entre ellas el que se han detectado automotores que permanecen estacionados más de las cuatro horas máximas permitidas, sin que aparentemente se apliquen multas por exceder el tiempo.

Comentó que ya reportaron es situación a la comuna hace aproximadamente dos semanas, pero a la fecha la situación sigue igual.

“Vemos vehículos que pasan mucho más tiempo del que está permitido, no sabemos qué está fallando ahí, ya lo reportamos, pero no hemos visto que se haga algo de fondo y la verdad me gustaría que se tomaran en cuenta nuestras opiniones”.

Aunque, al mismo tiempo consideró que sería bueno extender ese límite de cuatro horas, pero cobrar más por el tiempo subsecuente, así como eliminar la gratuidad de la primera hora, ya que en su opinión el hecho de que los automovilistas dispongan de 60 minutos sin pago, hace más lenta la rotación de cajones.

José Juan Ayala añadió que las actividades de las personas en el Centro Histórico se ven restringidas porque sus unidades solo pueden permanecer cuatro horas en la vía pública para no hacerse acreedoras a sanciones económicas.

Otra propuesta del CCCH es que se les permita a los comerciantes pagar una o dos horas a sus clientes

“Si tuviéramos una vinculación electrónica… A final de mes, quien lleva estas cuentas, tú pides tu factura y bueno, se hace un círculo virtuoso porque generamos más impuestos”.

Asimismo, manifestó que el funcionamiento de los parquímetros tiene que extenderse hasta los domingos, ya que dijo en esos días se necesita seguir garantizando que la disponibilidad de cajones de estacionamiento y que los vehículos sean vigilados para evitar que los roben.

José Juan Ayala agregó que el 70 por ciento de las ventas del comercio establecido se registran en fin de semana, por lo cual se deben brindar todas las facilidades para que la gente llegue, encuentre lugar para aparcar y no que haya franeleros apartando espacios.

El dirigente del CCCH insistió también que el 100 por ciento de lo recabado por cobro de estacionamiento y de multas, tiene que ser destinado a obras en el Centro Histórico.