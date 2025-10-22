Miércoles, octubre 22, 2025
Puebla ampliará red de Casas “Carmen Serdán” con inversión de 250 mdp

Puebla ampliará red de Casas Carmen Serdán con 9 nuevos centros contra violencia de género. Presupuesto 2026 será de 250 mdp.
Puebla ampliará red de Casas Carmen Serdán con 9 nuevos centros contra violencia de género. Presupuesto 2026 será de 250 mdp. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado de Puebla proyecta la apertura de nueve nuevas Casas Carmen Serdán antes de finalizar 2025, con lo que la red de apoyo para mujeres víctimas de violencia ascenderá a 27 centros en total.​

El presupuesto de operación para 2026 será de 250 millones de pesos, es decir, cada una tendrá un costo promedio de 27.7 millones de pesos anuales.​

Así lo anunció el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien informó que las nueve nuevas sedes se sumarán a las 18 casas ya existentes y estarán estratégicamente ubicadas para ampliar la cobertura de atención, incluyendo dos en la capital poblana.​

En Puebla capital se abrirán casas en la Unidad Habitacional La Margarita y en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, mientras que en el interior del estado será en Xicotepec de Juárez, Ciudad Serdán, Cañada Morelos, San Andrés Cholula y Tepexi de Rodríguez.​

García Parra precisó que la inversión de 250 millones de pesos se destinará a los gastos de operación de toda la red para 2026, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.​

Estos centros cumplen una función crucial en el combate a la violencia familiar y de género, al ofrecer de manera gratuita atención jurídica, apoyo psicológico y médico, así como acompañamiento integral, talleres de empoderamiento y emprendimiento para las mujeres.​

El coordinador de Gabinete informó que, en colaboración con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), el proyecto del paquete económico 2026 que incluye estos recursos está en proceso de elaboración.​

La propuesta final será presentada al Congreso Local a más tardar el próximo 15 de noviembre.​

Actualmente, las 18 Casas Carmen Serdán en funcionamiento se localizan en Bosques de San Sebastián y La Guadalupana en la capital, además de Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Amozoc, Acatzingo, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Atlixco, Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tetela de Ocampo y Tecamachalco.​

En septiembre pasado, el gobierno estatal ya había licitado la compra de mobiliario, equipo médico y material diverso para equipar y garantizar el correcto funcionamiento de estos Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán

