En Puebla todavía no hay inmunidad de rebaño, persisten los contagios, advierte la Ssa

La Secretaría de Salud realiza un estudio para corroborar que en Puebla no hay inmunidad de rebaño. El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, sostuvo que no existe, toda vez persisten reinfecciones de Covid-19.

En conferencia de prensa comentó que la investigación se enfoca en población no vacunada contra el SARS-CoV-2 y concluirá en la presente semana. En la que sigue se analizará la información y se tendrán los resultados.

Al respecto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta comentó que la inmunidad de rebaño “es una leyenda urbana”, pues no se ha dado en ninguna parte del mundo; el titular de salud coincidió con el mandatario estatal.

Sin embargo, Martínez García comentó que aun así es necesario que se desarrollen este tipo de análisis.

“Lo que hemos visto es que también hay reinfecciones, lo que quiere decir que aunque ya me dio me puedo volver a infectar, esto se hace con afán de determinar científicamente que no exista, pero son necesarios este tipo de estudios de investigación y decidimos en Puebla realizarlo y ver los resultados. Pero sí tiene razón, sino no hubiera reinfecciones, queremos estar completamente seguros de que prácticamente con el SARS-CoV-2 no existe la inmunidad comunitaria”, explicó el médico.

José Antonio Martínez también comentó que el incremento en casos de personas con Covid-19 en China, se debe a que aparentemente a ese país no había llegado la variante Ómicron.

En cuanto a la jornada para aplicar dosis de refuerzo a habitantes de la ciudad de Puebla, informó que ayer, es decir en el primer día, recibieron el biológico 41 mil 713 personas.

Por otra parte, dio a conocer que en las últimas 24 horas se registraron 27 nuevos casos positivos de Covid, para llegar a un acumulado de 155 mil 583 en el estado de Puebla.

En tanto que por segundo día consecutivo no se registraron defunciones; en lo que va de la epidemia suman 17 mil 47.

Mientras que hay 121 pacientes con Covid en hospitales públicos y privados, de los cuales 15 se encuentra graves y requieren de ventilación mecánica asistida.