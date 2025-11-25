Puebla no está lista para levantar la Alerta de Género: Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, declaró este martes que el estado aún no está listo para solicitar el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

A pesar de registrar una baja en el delito de feminicidio, el mandatario enfatizó la necesidad de consolidar infraestructuras y estadísticas sólidas antes de considerar el retiro de la alerta.

​En rueda de prensa, Armenta Mier, quien en 2017 fue promotor de este mecanismo, señaló que la seguridad plena para las mujeres requiere de acciones sostenidas y ampliadas.

Dijo que es fundamental que se instalen y consoliden la totalidad de los Centros Libres y las 27 Casas Carmen Serdán en el estado. Estos espacios tienen como objetivo principal ser refugios seguros y reducir los índices de violencia.

Además, argumentó que se debe lograr una reducción real y estadísticamente consolidada en las incidencias de agresiones y feminicidios.

​El morenista reconoció una baja del 45 por ciento en el delito de feminicidio entre 2024 y 2025, pasando de 40 a 22 casos.

Sin embargo, fue enfático al decir: “No me siento satisfecho, este 45 por ciento aún no es para celebrar; vamos por más, hasta que se vuelva costumbre, la protección y el respeto y derecho a las mujeres.”

​Afirmó que, de no consolidarse la baja en incidencias, él será el primero en oponerse a que se pida el retiro de la Alerta de Género.

​Avance en el cumplimiento de medidas

​La Alerta de Violencia de Género fue declarada para 50 municipios de Puebla, incluyendo la capital, por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 8 de abril de 2019.

La declaratoria contempla 45 medidas de prevención, seguridad y justicia.

El gobierno estatal elaboró un Plan de Acción en 2019 con 149 acciones específicas, y posteriormente, en 2020, se estableció un plan con 84 acciones para atender la alerta.

Estas 84 acciones se distribuyen en 35 preventivas, 19 de seguridad y 30 de justicia.

De acuerdo con la página oficial habilitada para el seguimiento, se han cumplido 67 de las 84 acciones, lo que representa un 79.7 por ciento de avance.

​El gobierno de Puebla, en conjunto con la Fiscalía y los Centros Libres de la Federación, seguirá impulsando nuevas medidas de sanción y vigilancia para erradicar la violencia de género en la entidad.

