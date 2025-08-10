Migrantes de Puebla ocupan el quinto lugar en obtener matrículas consulares en EU

Puebla figura en el lugar cinco dentro de los siete principales expulsores de migrantes mexicanos que se trasladan a Estados Unidos y que obtienen su matrícula consular, de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2025, elaborado por BBVA y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Los datos recabados muestran que en 2022, 43 mil 759 poblanos realizaron el trámite cifra que equivale al 7.7 por ciento del total nacional. El documento es expedido por los consulados de México en el extranjero y permite a las personas originarias del país identificarse formalmente, abrir cuentas bancarias, realizar trámites y acceder a servicios públicos en Estados Unidos.

De ese total de registros que colocan a Puebla como una de las entidades con mayor dinámica migratoria, 15 mil 538 matrículas fueron solicitadas por mujeres y 28 mil 212 por hombres.

Del universo de 566 mil 547 matrículas consulares expedidas a mexicanos en 2022, más de la mitad correspondieron a personas originarias de siete estados: Michoacán, con 9.6 por ciento; Guerrero, con 9.4 por ciento; Oaxaca, 8.2 por ciento; Guanajuato, 7.7 por ciento; Puebla, también con 7.7 por ciento; Jalisco, con 6.4 por ciento; y Veracruz, con 5.7 por ciento.

Con respecto al origen municipal dentro de Puebla, el 8 por ciento de las matrículas emitidas en 2022 correspondió a poblanos de la capital del estado, seguidos por Atlixco, con 5.9 por ciento; Izúcar de Matamoros, con 4.5 por ciento; Tehuacán, con 2.6 por ciento; y San Pedro Cholula, con 2.4 por ciento. Estos municipios destacan entre los principales emisores de migrantes poblanos que tramitaron el documento.

Por lugar de residencia en Estados Unidos, los migrantes poblanos con matrícula consular se concentran principalmente en California, con 27.9 por ciento; Nueva York, 18.1 por ciento; New Jersey, 10.7 por ciento; Illinois, 6.7 por ciento; y Texas, 5.4 por ciento. A nivel nacional, el 57.9 por ciento de los migrantes mexicanos con matrícula consular reside en California (28.1 por ciento), Texas (21.3 por ciento) e Illinois (8.5 por ciento).

En conjunto nacional, los tres municipios de origen con más migrantes mexicanos que solicitaron matrícula consular en 2022 fueron Guadalajara, con 9 mil 387 registros; Acapulco de Juárez, con 6 mil 328; y Monterrey, con 5 mil 057, municipios que representan 3.7 por ciento del total de registros.

En cuanto a los sectores laborales, el 68 por ciento de los migrantes mexicanos se ocupan en el sector terciario (servicios), el 33.3 por ciento en el secundario (industria de la transformación) y el 5.5 por ciento en el primario (actividades agrícolas).

El anuario también indica que, en 2024, 6.6 millones de personas de origen mexicano vivían en situación de pobreza en Estados Unidos: 17.3 por ciento de la primera generación, 17.1 por ciento de la segunda generación y 14.3 por ciento de la tercera, lo que muestra la magnitud del desafío social que enfrenta la diáspora mexicana.

El Anuario de Migración y Remesas México 2025 concluye que la matrícula consular es más que un simple documento legal de identificación: es una herramienta estratégica para comprender la geografía y dinámica de la migración mexicana, y para atender las necesidades concretas de la diáspora en Estados Unidos.