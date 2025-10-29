Miércoles, octubre 29, 2025
Puebla líder en producción de cempasúchil y terciopelo al concentrar el 72% nacional: SDR

Yadira Llaven Anzures

El estado de Puebla se mantiene como líder nacional en la producción de flor de cempasúchil y terciopelo

En el caso del cempasúchil, el estado concentra el 72 por ciento de la producción nacional, con más de 15 mil toneladas de flor de corte, cuyo valor supera los 99 millones de pesos. 

Para la temporada 2025, se sembraron más de un millón de macetas de cepasúchil destinadas a la venta y comercialización; mientras la flor de terciopelo alcanzó una producción de más de 220 mil manojos.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, sostuvo una reunión con floricultores de la región que producen en vivero y a cielo abierto, con el objetivo de mantener cercanía con las y los productores.

Expuso que la finalidad es escuchar sus peticiones y establecer estrategias que fortalezcan la comercialización de flores en los últimos días de la temporada de Día de Muertos, particularmente de cempasúchil y terciopelo.

Durante el encuentro se destacó que la cercanía con los floricultores fortalece los vínculos con el sector y refuerza el compromiso del gobierno estatal en impulsar el consumo local, que representa una herramienta clave para brindar seguridad económica a las familias poblanas.

Afirmó que las y los productores de la región han recibido apoyo a través de diversos programas destinados a la transformación del campo poblano.

Entre ellos, mencionó insumos estratégicos para la producción, equipamiento y herramientas del Programa de Modernización y Equipamiento del Campo, indemnizaciones por afectaciones de granizadas y lluvias mediante el Programa de Atención a Contingencias Agropecuarias.

Además, del servicio gratuito de módulos de maquinaria para fortalecer la producción local.

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, destacó su compromiso con las y los productores y promueve acciones que fortalezcan la productividad, la comercialización y el desarrollo sostenible del campo poblano.

Por Día de muertos abrirá el Altar de los cráneos esculpidos, en la zona de Cholula

Paula Carrizosa -
Para conocer más sobre las prácticas funerarias de los antiguos cholultecas, los días 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre, se...

Cierran calles de Tehuacán comerciantes que se disputan espacios en La Purísima

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Un conflicto que incluyó el cierre de vialidades se suscitó este miércoles en la zona del Mercado La Purísima, cuando los comerciantes de artículos de temporada de...

Homenajes y denuncias sociales, temáticas de las ofrendas montadas en Casa de Cultura

Paula Carrizosa -
Aunque reducidas en recursos con flores de cempasúchil que, aunque es el primer día de exhibidas ya están marchitas, las ofrendas que se exhiben...

