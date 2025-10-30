Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Puebla, líder en producción de cempasúchil y terciopelo al concentrar 72% nacional: SDR

La titular Ana Laura Altamirano se reúne con floricultores de la región de Atlixco, para escucharlos y crear estrategias de comercializando en Día de Muertos

Puebla líder en producción de cempasúchil y terciopelo al concentrar el 72% nacional: SDR
Puebla líder en producción de cempasúchil y terciopelo al concentrar el 72% nacional: SDR
Yadira Llaven Anzures

El estado de Puebla se mantiene como líder nacional en la producción de flor de cempasúchil y terciopelo.

En el caso del cempasúchil, el estado concentra 72 por ciento de la producción nacional, con más de 15 mil toneladas de flor de corte, cuyo valor supera los 99 millones de pesos.

Para la temporada 2025 se sembraron más de un millón de macetas de cempasúchil destinadas a la venta y comercialización; mientras la flor de terciopelo alcanzó una producción de más de 220 mil manojos.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, sostuvo una reunión con floricultores de la región que producen en vivero y a cielo abierto, con el objetivo de mantener cercanía con las y los productores.

Expuso que la finalidad es escuchar sus peticiones y establecer estrategias que fortalezcan la comercialización de flores en los últimos días de la temporada de Día de Muertos, particularmente de cempasúchil y terciopelo.

Durante el encuentro se destacó que la cercanía con los floricultores fortalece los vínculos con el sector y refuerza el compromiso del gobierno estatal en impulsar el consumo local, que representa una herramienta clave para brindar seguridad económica a las familias poblanas.

Afirmó que las y los productores de la región han recibido apoyo a través de diversos programas destinados a la transformación del campo poblano.

Entre ellos, mencionó insumos estratégicos para la producción, equipamiento y herramientas del Programa de Modernización y Equipamiento del Campo, indemnizaciones por afectaciones de granizadas y lluvias mediante el Programa de Atención a Contingencias Agropecuarias.

Además, del servicio gratuito de módulos de maquinaria para fortalecer la producción local.

El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, destacó su compromiso con las y los productores y promueve acciones que fortalezcan la productividad, la comercialización y el desarrollo sostenible del campo poblano.

Leer más: Crece la producción de flor de cempasúchil en Atlixco pese al clima adverso

Temas

Más noticias

Nacional

SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de...
Internacional

Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

La Jornada -
Afp Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Precio de garantía de 8 mil pesos para maíz nativo no beneficia a mayoría de productores: UNEFA

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El reciente establecimiento de un precio de garantía del maíz nativo o criollo de 8 mil pesos por tonelada por parte del gobierno federal...

Puebla líder en producción de cempasúchil y terciopelo al concentrar el 72% nacional: SDR

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla se mantiene como líder nacional en la producción de flor de cempasúchil y terciopelo.  En el caso del cempasúchil, el estado...

Precio de garantía de 8 mil pesos para maíz nativo no beneficia a mayoría de productores: UNEFA

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El reciente establecimiento de un precio de garantía del maíz nativo o criollo de 8 mil pesos por tonelada por parte del gobierno federal...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025