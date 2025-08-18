Participa Puebla en 14 de 17 proyectos tecnológicos estratégicos de la Federación; ha invertido 200 mdp: Armenta

El gobierno del estado de Puebla ha invertido 200 millones de pesos en 14 de los 17 proyectos estratégicos de tecnología que participa con la Federación, y que coloca a la entidad en el mapa nacional de la innovación científica.

Se trata del Taller de Diseño de Semiconductores Kutsary, el Centro de Diseño Olinia, el satélite de órbita baja Ixtli, el Corredor Turístico y Tecnológico del Gran Telescopio Milimétrico, la Red Nacional de Inteligencia Artificial y Cómputo de Alto Rendimiento, la Red Nacional de Divulgación, Difusión y Comunicación de la Ciencia, el Consorcio Universitario Red Ecos, que vincula salud y semiconductores.

Además de las universidades “Rosario Castellanos” en el área de la Salud de Cuautlancingo y Eloxochitlán, consorcio universitario de semiconductores con Instituto Politécnico Nacional (IPN), fortalecimiento de la producción y cadenas de fríjol, maíz y leche que se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Rural., las cadenas de valor del maíz, así como la tecnificación de la materia prima para desarrollo de artesanías y artesanos mexicanos.

En rueda de prensa, la secretaria Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla (SECIHTI), Celina Peña Guzmán, informó que Puebla, con la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, antes Ciudad Modelo, apunta a ser el centro que congregue a las empresas que participarán en los grandes proyectos científicos del país.

La funcionaria estatal anticipó que el gobierno de Puebla busca participar en el desarrollo de maquinaria especializada en instrumentación médica para diálisis, el proyecto número 15 con la Federación.

Destacó que el estado participa 14 proyectos por la capacidad que cuenta en el desarrollo tecnológico en las universidades, con más de 40 años diseñando semiconductores.

Como ejemplo, resaltó el talento científico poblano en la Benemérita Universitaria Autónoma de Puebla (BUAP).

Informó que Puebla “ya levantó la mano” para participar en el desarrollo de maquinaria especializada y de instrumentos médicos para diálisis. Desde la semana pasada enviaron la solicitud y están a la espera de un resultado positivo.

La inversión equivale a 40 veces menos que el costo del MIB

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que en este año el gobierno estatal invirtió un total de 200 millones de pesos en 14 proyectos estratégicos de tecnologías con la Federación, recurso que representa 40 veces menos que el costo del Museo Internacional Barroco (MIB) y que a diferencia del inmueble si genera desarrollo económico para la entidad.

“Estamos participando en casi todos los proyectos tecnológicos del gobierno federal, y lo comparamos con los 14 millones de pesos que se iban a costar el Museo Barroco y por lo que ahorramos 8 mil millones de pesos”, comparó.

El mandatario estatal dijo que 200 millones de pesos caben 40 veces en los 8 mil millones de pesos que se iban a destinar para liquidar el centro cultural en mención.

Ante lo expuesto, señaló que el “monumento a la corrupción”, como tilda al MIB, fue un saqueo al erario de los poblanos.

Finalmente, Armenta Mier anunció que, en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en San José Chiapa, se cuenta con el 70 por ciento de ocupación en cartas de intención de empresas que plantean instalarse en una primera etapa, a quienes apoyarán con estímulos fiscales a quienes buscan invertir.

Agradeció a los empresarios que confiaron en instalarse en la región, a la que se tienen comprometidos 2 mil 100 millones de pesos para detonar el desarrollo económico.

Entre los objetivos del Polo de Desarrollo del Bienestar están la generación de empleos y la reactivación económica, por lo que se han designado 200 hectáreas para la instalación de industrias.