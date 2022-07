Puebla inicia el Apertura 2022 goleando

El Puebla abre de la mejor manera el Apertura 2022 al golear por 4-2 al equipo de Mazatlán en partido que se celebró en el Kraken de la ciudad sinaloense.

El cuadro de Nicolás Larcamón se mostró contundente en un muy buen inicio de partido que los puso 2-0 arriba, mientras que la relajación del mismo equipo poblano lo fue nublando para permitir que el rival se acercara. En el segundo tiempo otra vez fueron contundentes y también se relajaron al final del encuentro lo que permitió un cierre más cerrado para los locales.

El Apertura 2022 inició en la Perla del Pacífico, cuando Mazatlán recibió al Puebla en la Jornada 1 de la LIGA BBVA MX.

- Anuncio -

El marcador se abrió temprano, Israel Reyes aprovechó una pelota que Gastón Silva, de volea, metió al área chica para empujarla al fondo de las redes.

Minutos más tarde Federico Mancuello recuperó el esférico, condujo y esperó el movimiento de Fernando Aristeguieta quien definió en mano a mano ante Nicolás Vikonis. Es el gol 25 del venezolano en la LIGA BBVA MX, el primero ante su ex equipo.

En la segunda parte, los locales se metieron de lleno al encuentro con un golazo de cabeza de Eduard Bello, ante preciso servicio de Marco Fabián.

Sin embargo, la visita volvió a poner tierra de por medio cuando Martín Barragán encontró, tras una serie de rebotes, las redes. Fue al 76’ que de nueva cuenta los cambios rindieron frutos, trazo largo que firmó de primera Amaury Escoto para ampliar la ventaja.

El 2-4 definitivo fue obra del juvenil y debutante, Gabriel López, quien tuvo proceso formativo de Sub 13, Sub 15 y Sub 17 con Monarcas Morelia, para culminar con la Sub 17 y Sub 20 con los Cañoneros.

Con el resultado, Puebla suma sus primeras 3 unidades en el Apertura 2022, mientras los Cañoneros tendrán que esperar para registrar unidades.

En la fecha 2, Mazatlán recibirá a Tigres el próximo viernes; mientras Puebla se presentará ante su gente en el estadio Cuauhtémoc cuando juegue contra Santos.