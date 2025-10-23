Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasEstado

Arranca campaña de vacunación en Puebla con meta de 1.5 millones de dosis

Personal de salud aplica vacuna contra influenza durante el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 en Puebla
Personal de salud aplica vacuna contra influenza durante el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 en Puebla
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Salud del estado de Puebla inició la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, con el objetivo de proteger a la población vulnerable contra enfermedades respiratorias graves durante la temporada de frío, mediante la aplicación de un total de 1.5 millones de dosis.

Durante la mañanera de este jueves, el titular Carlos Alberto Olivier Pacheco informó que la campaña invernal se extiende desde el 13 de octubre hasta el 31 de marzo de 2026, y se centra en la aplicación gratuita y oportuna de tres biológicos claves.

Se trata de la Influenza Estacional con un millón 88 mil dosis, Covid-19, de las farmacéuticas Moderna y Pfizer, con 426 mil dosis; y Neumococo con 83 mil dosis.

El funcionario reportó que en los primeros 10 días de la campaña, se han aplicado 44 mil 198 dosis totales en Puebla, desglosadas en 38 mil contra la Influenza, 2 mil 670 contra Covid-19 y 2 mil 541 contra Neumococo.

El galeno destacó que la vacunación constituye la medida más efectiva para prevenir complicaciones, por lo que se prioriza a los grupos etarios de 6 a 59 meses para la Influenza Estacional, además de los adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, y personas de 5 a 59 años con comorbilidades (diabetes, obesidad, enfermedades cardiacas o pulmonares, e inmunocomprometidos).

En Covid-19, precisó que se aplicará a personas de 6 meses a 59 años con comorbilidad, embarazadas y personal de salud.

Mientras que la vacuna contra el Neumococo será para niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas.

Olivier Pacheco hizo un llamado a madres, padres y tutores a revisar las Cartillas Nacionales de Salud y acudir al centro de salud más cercano para completar el esquema básico de vacunación conforme a la edad.

Afirmó que las vacunas son seguras, gratuitas y efectivas, y están disponibles en todas las unidades de salud de los Servicios de Salud del Estado, OPD IMSS-Bienestar, así como en hospitales y centros de salud.

A nombre del gobierno de Puebla reiteró su compromiso de proteger la salud de los poblanos bajo el lema: “Vacunarte es protegerte, cuídate a ti y cuida a los tuyos”.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Llega hoy Sheinbaum en su tercera visita a Puebla; supervisará entrega de apoyos

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este jueves su tercera visita a la zona afectada de Puebla, una de las entidades más golpeadas por...

Sntsa crea secretaría especializada para jubilados de Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) en Puebla anunció la creación de la Secretaría de Atención a Jubilados, convirtiéndose...
00:01:33

Contraloría acompañará el pago de laudos para evitar presuntos moches en la Comuna de Puebla

Patricia Méndez -
Tras la denuncia de presuntos cobros ilegales para pagar laudos por parte de la Comuna de Puebla, la Sindicatura inició un procedimiento para que...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025