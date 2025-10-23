Arranca campaña de vacunación en Puebla con meta de 1.5 millones de dosis

La Secretaría de Salud del estado de Puebla inició la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, con el objetivo de proteger a la población vulnerable contra enfermedades respiratorias graves durante la temporada de frío, mediante la aplicación de un total de 1.5 millones de dosis.

Durante la mañanera de este jueves, el titular Carlos Alberto Olivier Pacheco informó que la campaña invernal se extiende desde el 13 de octubre hasta el 31 de marzo de 2026, y se centra en la aplicación gratuita y oportuna de tres biológicos claves.

Se trata de la Influenza Estacional con un millón 88 mil dosis, Covid-19, de las farmacéuticas Moderna y Pfizer, con 426 mil dosis; y Neumococo con 83 mil dosis.

El funcionario reportó que en los primeros 10 días de la campaña, se han aplicado 44 mil 198 dosis totales en Puebla, desglosadas en 38 mil contra la Influenza, 2 mil 670 contra Covid-19 y 2 mil 541 contra Neumococo.

El galeno destacó que la vacunación constituye la medida más efectiva para prevenir complicaciones, por lo que se prioriza a los grupos etarios de 6 a 59 meses para la Influenza Estacional, además de los adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, y personas de 5 a 59 años con comorbilidades (diabetes, obesidad, enfermedades cardiacas o pulmonares, e inmunocomprometidos).

En Covid-19, precisó que se aplicará a personas de 6 meses a 59 años con comorbilidad, embarazadas y personal de salud.

Mientras que la vacuna contra el Neumococo será para niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas.

Olivier Pacheco hizo un llamado a madres, padres y tutores a revisar las Cartillas Nacionales de Salud y acudir al centro de salud más cercano para completar el esquema básico de vacunación conforme a la edad.

Afirmó que las vacunas son seguras, gratuitas y efectivas, y están disponibles en todas las unidades de salud de los Servicios de Salud del Estado, OPD IMSS-Bienestar, así como en hospitales y centros de salud.

A nombre del gobierno de Puebla reiteró su compromiso de proteger la salud de los poblanos bajo el lema: “Vacunarte es protegerte, cuídate a ti y cuida a los tuyos”.