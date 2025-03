Gobierno de Puebla dispuesto a destinar recursos para consolidar el IMSS-Bienestar en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que su gobierno no será omiso y destinará recursos, si es necesario, para mejorar el abasto de medicamentos y suministros para consolidar el modelo IMSS-Bienestar en Puebla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal dijo que este miércoles sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la que asistieron otros gobernadores, donde se dio a conocer los avances en materia de salud, en el que destacó que Puebla es la entidad del país que más aporta al IMSS-Bienestar.

Dijo que los recursos que se destinan permitirán contribuir a la consolidación de dicho Instituto y en mejorar la calidad del servicio que se otorga a los usuarios, bajo los principios de gratuidad y combate a la desigualdad.

Informó que las áreas involucradas sostuvieron una reunión con instancias federales con el propósito de revisar detalladamente el proceso de transición.

Armenta Mier aseguró no permanecerá indiferente ante factores ajenos al organismo, fallas o desabasto de suministros.

En estos casos, respondió que la Secretaría de Salud se mantendrá lista para intervenir de manera oportuna, a fin de garantizar el derecho de acceso a la salud y respaldar plenamente los esfuerzos del Gobierno Federal para otorgar los servicios a la población.

En el encuentro con la presidenta, dijo que Puebla “fue palomeada” en todos los rubros que corresponden al traspaso de funciones de la Secretaría de Salud estatal a la nueva instancia creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno del estado en los casos donde por circunstancias ajenas a la Institución, falle o falte alguno de los suministros, vamos a estar apoyando, porque la salud es un derecho y no somos omisos, acompañamos a nuestra presidenta de la República”, afirmó.

Incluso, comentó que en su momento el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aportó recursos para comprar medicamentos, que recientemente se pagaron.

Armenta dijo que, en el encuentro con Sheinbaum Pardo y su equipo, hicieron una revisión sobre los avances del IMSS-Bienestar en Puebla, y de regreso al estado, por la noche, convocó a los titulares de las áreas involucradas para coordinarse.

“Las preocupaciones y consideraciones de la presidenta en Puebla se atienden de manera inmediata, a mí no me gusta que me digan dos veces lo que tengo que hacer, a la primera. Ayer en la noche convoqué al doctor Gerónimo Lara, del IMSS-Bienestar; al secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier, y a las áreas financieras para revisar el proceso de transición”, declaró.