Puebla, goleado en homenaje a Manuel Lapuente

Puebla da una actuación vergonzosa, demostrando lo pequeño que es este equipo en pleno homenaje a Manuel Lapuente, que quedó empañado por el paupérrimo nivel de la Franja que terminó goleado por Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc por 3-0.

El Cruz Azul tenía una oportunidad de oro para dormir del viernes al sábado como líder de la Liga Mx y por supuesto que lo aprovechó.

La máquina de Nicolás Larcamón le pegó 0-3 a un Puebla que ha vivido no sólo un partido digno de Halloween, sino todo un semestre.

Mateusz Bogusz (33′), Jeremy Márquez (57′) y Omar Campos (84′) se encargaron de golear a La Franja en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido que inició con el emotivo homenaje al fallecido e histórico Manuel Lapuente.

Con contundencia, pero también con precaución, los celestes supieron sacar ventaja ante un rival que no mostró nada en una cancha que podrían tener como “casa” en la siguiente semana ante los Pumas de la UNAM, recordando que no pueden ser locales en el Olímpico de la Ciudad de México ante los felinos del Pedregal.

La victoria ha llevado al equipo de La Noria a 35 puntos, dos más que los Diablos Rojos del Toluca (segundos) y tres más que los Tigres de la UANL (terceros).