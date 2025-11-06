Puebla, “foco rojo” por huachicoleo de agua de uso agrícola para venta en pipas: Conagua

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, reveló un plan de gran alcance para reordenar las concesiones hídricas del país y combatir la corrupción, destacando que el estado de Puebla es una de las entidades con mayores irregularidades, especialmente por la venta ilegal de agua de uso agrícola.

En la “mañanera del pueblo”, Morales López enfatizó que el objetivo primordial de esta estrategia es dejar de tratar el agua como una “mercancía” y garantizar su reconocimiento como un derecho humano y un bien estratégico para la nación.

Lo anterior, en respuesta al avance de las denuncias recibidas en el portal de concesiones irregulares, usadas para pozos clandestinos en la región de Tehuacán y la ciudad de Puebla.

Por instrucción presidencial, el funcionario federal dijo que la Conagua ha iniciado una revisión “uno a uno” de los 536 mil títulos de concesión de agua existentes a nivel nacional.

Expuso que este proceso ha arrojado miles de inconsistencias y graves irregularidades, entre las que destacan ubicaciones erróneas o inexistentes, incluso coordenadas en el mar; usos simulados, como títulos para uso agrícola que son destinados a la venta ilegal en pipas; así como títulos sin vigencia o con presunta falsificación.

Al respecto, el director de Conagua confirmó que se han iniciado más de 4 mil procedimientos de verificación en campo, resultando ya en un alto número de sanciones a nivel nacional.

De enero a octubre, la delegación estatal de la Conagua clausuró seis pozos clandestinos en la entidad poblana, por lo que se iniciaron procesos judiciales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El foco en Puebla: El huachicoleo de agua

En Palacio Nacional, Morales López señaló a Puebla como un “foco rojo” de estas prácticas ilegales.

“Es el caso de muchos que hemos encontrado en Puebla, tienen una concesión para uso agrícola, por ejemplo, y lo están vendiendo en pipas”, precisó, aludiendo directamente al huachicoleo de agua como un problema recurrente en la entidad.

Para garantizar la transparencia en el otorgamiento de títulos y eliminar la corrupción en delegaciones y oficinas locales, dijo que la Conagua está desarrollando un nuevo modelo digital denominado Sistema del Nuevo Registro Nacional de Aguas (RNA).

Entre las características de este sistema, informó que se centralizarán los datos, asegurando una única fuente de información y entrada digital; habrá una trazabilidad total que permitirá saber “exactamente qué funcionario” llevó a cabo cada paso en el proceso de concesión, inhibiendo la discrecionalidad.

Resaltó que el registro público será completamente accesible para cualquier ciudadano, impulsando la rendición de cuentas.

Adicionalmente, informó sobre la creación de un Fondo de Agua para proyectos estratégicos, cuya aprobación requerirá la participación conjunta de diversas secretarías de estado, añadiendo un filtro contra decisiones unilaterales.

Finalmente, el funcionario destacó que, a la fecha del corte, la Conagua ha recibido más de mil 500 denuncias ciudadanas a través de su portal web, mismas que están siendo atendidas de forma expedita.

Morales López invitó a la ciudadanía, a quien calificó como su “principal aliado”, a continuar utilizando el portal de denuncias para reportar cualquier uso ilegal o desvío del recurso hídrico, reforzando la estrategia de combate al llamado huachicoleo de agua.

