Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasEstado

Puebla, “foco rojo” por huachicoleo de agua de uso agrícola para venta en pipas: Conagua

El director General, Efraín Morales López, señala que presenta plan para reordenar las concesiones hídricas y combatir la corrupción

El director de Conagua, Efraín Morales López, durante la conferencia matutina donde anunció el plan contra el huachicoleo de agua.
El director de Conagua, Efraín Morales López, durante la conferencia matutina donde anunció el plan contra el huachicoleo de agua.
Yadira Llaven Anzures

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, reveló un plan de gran alcance para reordenar las concesiones hídricas del país y combatir la corrupción, destacando que el estado de Puebla es una de las entidades con mayores irregularidades, especialmente por la venta ilegal de agua de uso agrícola.

En la “mañanera del pueblo”, Morales López enfatizó que el objetivo primordial de esta estrategia es dejar de tratar el agua como una “mercancía” y garantizar su reconocimiento como un derecho humano y un bien estratégico para la nación.

Lo anterior, en respuesta al avance de las denuncias recibidas en el portal de concesiones irregulares, usadas para pozos clandestinos en la región de Tehuacán y la ciudad de Puebla.

Por instrucción presidencial, el funcionario federal dijo que la Conagua ha iniciado una revisión “uno a uno” de los 536 mil títulos de concesión de agua existentes a nivel nacional.

Expuso que este proceso ha arrojado miles de inconsistencias y graves irregularidades, entre las que destacan ubicaciones erróneas o inexistentes, incluso coordenadas en el mar; usos simulados, como títulos para uso agrícola que son destinados a la venta ilegal en pipas; así como títulos sin vigencia o con presunta falsificación.

Al respecto, el director de Conagua confirmó que se han iniciado más de 4 mil procedimientos de verificación en campo, resultando ya en un alto número de sanciones a nivel nacional.

De enero a octubre, la delegación estatal de la Conagua clausuró seis pozos clandestinos en la entidad poblana, por lo que se iniciaron procesos judiciales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El foco en Puebla: El huachicoleo de agua

En Palacio Nacional, Morales López señaló a Puebla como un “foco rojo” de estas prácticas ilegales.

“Es el caso de muchos que hemos encontrado en Puebla, tienen una concesión para uso agrícola, por ejemplo, y lo están vendiendo en pipas”, precisó, aludiendo directamente al huachicoleo de agua como un problema recurrente en la entidad.

Para garantizar la transparencia en el otorgamiento de títulos y eliminar la corrupción en delegaciones y oficinas locales, dijo que la Conagua está desarrollando un nuevo modelo digital denominado Sistema del Nuevo Registro Nacional de Aguas (RNA).

Entre las características de este sistema, informó que se centralizarán los datos, asegurando una única fuente de información y entrada digital; habrá una trazabilidad total que permitirá saber “exactamente qué funcionario” llevó a cabo cada paso en el proceso de concesión, inhibiendo la discrecionalidad.

Resaltó que el registro público será completamente accesible para cualquier ciudadano, impulsando la rendición de cuentas.

Adicionalmente, informó sobre la creación de un Fondo de Agua para proyectos estratégicos, cuya aprobación requerirá la participación conjunta de diversas secretarías de estado, añadiendo un filtro contra decisiones unilaterales.

Finalmente, el funcionario destacó que, a la fecha del corte, la Conagua ha recibido más de mil 500 denuncias ciudadanas a través de su portal web, mismas que están siendo atendidas de forma expedita.

Morales López invitó a la ciudadanía, a quien calificó como su “principal aliado”, a continuar utilizando el portal de denuncias para reportar cualquier uso ilegal o desvío del recurso hídrico, reforzando la estrategia de combate al llamado huachicoleo de agua.

Te podría interesar: Ayuntamiento de San Pedro Cholula cobra saneamiento de agua sin hacerlo, acusa Romero

Temas

Más noticias

Internacional

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...
Nacional

Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:22

Puebla, “foco rojo” por huachicoleo de agua

Yadira Llaven Anzures -
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, reveló un plan de gran alcance para reordenar las concesiones hídricas del país y...
00:01:24

Se investiga a la Fundación Jenkins por posible lavado de dinero: García Parra

Yadira Llaven Anzures -
Desde hace aproximadamente seis meses, el gobierno del estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto...

Sosapach distribuye agua sin potabilizar en cabecera y juntas auxiliares: Romero

Martín Hernández Alcántara -
En San Pedro Cholula y sus juntas auxiliares —como San Matías Cocoyotla, Barrio de Jesús Tlatempa, Santiago Mixquitla, San Miguel y San Juan—, el...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025