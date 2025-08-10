Sábado, agosto 9, 2025
Puebla Femenil mal y de malas pierde ante Pumas Femenil en el último minuto

Leopoldo Aguilar

Pumas arribó esta mañana al Estadio Cuauhtémoc como amplio favorito para llevarse la victoria en el partido ante Puebla, correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

Sin embargo, aunque lograron quedarse los tres puntos tras registrar un 1-2, su displicencia del primer tiempo y su poco ritmo durante el juego en general le permitieron a Puebla soñar con sacar su primer punto. Sin embargo, en la última jugada las visitantes aprovecharon una de las distracciones habituales de la Franja para ganar el juego.

Las dirigidas por Marcello Frigério arrancaron el juego propositivas, generando dos jugadas de peligro de frente al arco que no lograron concretar. La imprecisión les costó caro al pasar del tiempo, pues fue la escuadra poblana la que abrió el marcador sobre los 40 minutos.

Al 41′, Yanin Madrid remató de cabeza desde fuera del área chica un servicio de tiro de esquina. Un golpeo que superó a la guardameta Wendy Toledo. Sigue siendo la magia de Rubí Villegas la única vía para que Puebla consiga generar peligros con sus cobros a balón parado.

En la segunda mitad, Pumas salió con una actitud renovada, decididas a revertir el marcador. Al minuto 53, Julissa Dávila se convirtió en la heroína al estrenarse como goleadora con la camiseta auriazul.

Tras un tiro de esquina bien ejecutado, la zaguera se encontró el balón frente a la portería y, con un potente derechazo, lo mandó al ángulo izquierdo del arco para poner el 1-1.

Las defensas locales se impusieron, y cuando parecía que el marcador no se movería más, apareció Laura Herrera para entregarle el triunfo definitivo a Universidad Nacional en la compensación. Y es que aunque la zaga rival y la guardameta Gaby Machuca lograron rechazar una serie de remates al arco, la canterana auriazul remató de derecha desde fuera del área chica para poner el 1-2

