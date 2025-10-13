Puebla Femenil deja ir el triunfo ante Chivas Femenil

Chivas aseguró su pase a la liguilla de la Liga Mx Femenil con todo y verse sorprendido por el sotanero Puebla que apostó por la férrea defensa y consiguió un empate 1-1 en el estadio de Guadalajara.

La franja se encontró con un Chivas excedido de confianza que jugó muy lejos de su nivel, además de cometer errores infantiles durante todo el partido para permitir un empate con un cuadro que mostró sus limitantes de todo el torneo y que a pesar de ello sumó una unidad.

Aunque las tapatías vieron cortada una racha de cinco victorias consecutivas, lograron llegar a los 30 puntos en la jornada 15 del torneo Apertura 2025. En cambio, las poblanas sólo tienen seis unidades y son penúltimas.

En un encuentro que parecía de trámite para el Guadalajara, el Puebla, apremiado por la compleja temporada que han tenido, prefirió en esta ocasión desplegar un juego defensivo.

Así, Liliana Fernández sacudió las redes al minuto 44 luego de que la arquera rojiblanca Blanca Félix erró en una salida y dejó descubierto el arco.

Sin embargo, Chivas peleó por evitar la bochornosa derrota en casa y en el tramo final apareció Carolina Jaramillo con un disparo cruzado desde la media luna para rescatar al plantel. Fue un tanto trascendental para la ariete quien disputó su partido 200 con la playera rojiblanca.