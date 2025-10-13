Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasDeportes

Puebla Femenil deja ir el triunfo ante Chivas Femenil

La Franja Femenil sigue en penúltimo lugar con 6 puntos

Chivas aseguró su pase a la liguilla de la Liga Mx Femenil con todo y verse sorprendido por el sotanero Puebla
Chivas aseguró su pase a la liguilla de la Liga Mx Femenil con todo y verse sorprendido por el sotanero Puebla
Leopoldo Aguilar

Chivas aseguró su pase a la liguilla de la Liga Mx Femenil con todo y verse sorprendido por el sotanero Puebla que apostó por la férrea defensa y consiguió un empate 1-1 en el estadio de Guadalajara.

La franja se encontró con un Chivas excedido de confianza que jugó muy lejos de su nivel, además de cometer errores infantiles durante todo el partido para permitir un empate con un cuadro que mostró sus limitantes de todo el torneo y que a pesar de ello sumó una unidad.

Aunque las tapatías vieron cortada una racha de cinco victorias consecutivas, lograron llegar a los 30 puntos en la jornada 15 del torneo Apertura 2025. En cambio, las poblanas sólo tienen seis unidades y son penúltimas.

En un encuentro que parecía de trámite para el Guadalajara, el Puebla, apremiado por la compleja temporada que han tenido, prefirió en esta ocasión desplegar un juego defensivo.

Así, Liliana Fernández sacudió las redes al minuto 44 luego de que la arquera rojiblanca Blanca Félix erró en una salida y dejó descubierto el arco.

Sin embargo, Chivas peleó por evitar la bochornosa derrota en casa y en el tramo final apareció Carolina Jaramillo con un disparo cruzado desde la media luna para rescatar al plantel. Fue un tanto trascendental para la ariete quien disputó su partido 200 con la playera rojiblanca.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El Cuauhtémoc, en pésimo estado  

Horacio Reiba -
Hubo un tiempo en que Puebla tuvo el campo de juego más terso y cuidado de México. Era el tiempo en que el equipo...

Puebla femenil rescata un punto de la cancha de Querétaro femenil

Leopoldo Aguilar -
El Puebla femenil rescató un empate a un tanto con el equipo de Querétaro femenil en partido disputado en el Estadio Municipal de la...

¡Por fin! El Puebla Femenil consigue su primer triunfo

Leopoldo Aguilar -
El Puebla femenil encontró a alguien que lo hizo peor en un partido y esas fueron las Centellas del Necaxa que nunca encontraron la...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025