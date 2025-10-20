Domingo, octubre 19, 2025
Puebla Femenil cierra torneo infame en casa

Este domingo cerraron con derrota de 2-1 ante el equipo de Tijuana

Una terrible situación pasa el equipo del Puebla Femenil, pues concretó un torneo sin sumar una sola unidad como local
Leopoldo Aguilar

En una muestra más de la terrible situación que pasa el equipo del Puebla Femenil, el equipo de la Franja concretó un torneo sin sumar una sola unidad como local al perder por 2-1 ante Tijuana Femenil.

El equipo dirigido por Carlos Morales es de los peores de la competencia y lo volvió a confirmar con otra derrota más ante un equipo de Xolos Femenil que además tenía diez jugadoras, situación que no fue impedimento para darle la vuelta al juego y llevarse los tres puntos.

Puebla Femenil se fue al frente en el marcador gracias a un gol de Luisa de Alba generado desde un tiro libre cobrado por Rubí Villegas.

Sin embargo en una jugada iniciada desde el sector izquierdo, la jugadora de Xolos de Tijuana, Kader Hancar, empató el partido.

En los momentos finales del partido, Hildah Magaia envió un centro que fue atajado por Gabriela Machuca; sin embargo, al dejar suelto el balón, en un intento de rescate, Dulce Martínez mandó a guardar el balón a su propia portería para el definitivo 1-2 de la Tijuana que dejó al Puebla sin sumar.

Ahora vendrá una semana de descanso por la fecha FIFA, posteriormente Puebla cerrará el torneo ante el Toluca. De nueva cuenta está la posibilidad de repetir el peor torneo en la historia de la franquicia que es de 6 puntos, misma cantidad de unidades que tienen hasta ahora en el torneo.

