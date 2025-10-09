Diputado de Morena propone exentar pago de corralón a víctimas de robo vehicular

En sesión ordinaria del Congreso del estado, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, propuso modificar la Ley de Transporte de Puebla para exentar el pago de arrastre, salvamento y depósito en corralón a los propietarios de vehículos robados que sean recuperados por las autoridades. El legislador argumentó que la iniciativa responde a la situación que enfrentan las víctimas de robo, quienes además de la pérdida económica del automóvil, deben cubrir elevados costos por concepto de grúas y corralón cuando por fin recuperan sus unidades.

Villegas Mendoza señaló que actualmente el pago de estos servicios en varias ocasiones supera el valor del vehículo, lo que desincentiva a las víctimas a recuperarlo. “Resulta injusto que, tras sufrir un delito, deban pagar miles de pesos para poder recuperar lo que por derecho les pertenece”, expuso durante la presentación de la iniciativa para reformar los artículos 54 y 54 Bis de la normativa estatal.

El diputado también citó cifras recientes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que reportó que entre junio de 2024 y junio de 2025 fueron robados 60 mil 625 vehículos asegurados en México, de los cuales solo el 40 por ciento pudo ser recuperado. En ese contexto, Puebla ocupa la cuarta posición nacional con más de 4 mil vehículos hurtados anualmente.

La propuesta tiene como objetivo reconocer a los afectados como víctimas de un delito y evitar su revictimización al exentarlos de los pagos, que en muchas ocasiones representan un obstáculo económico difícil de superar. El legislador subrayó que la medida busca atender una demanda social de justicia y sensibilidad frente a la ola de robos vehiculares que afecta a la entidad.