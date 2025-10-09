Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasPolítica

Diputado de Morena propone exentar pago de corralón a víctimas de robo vehicular

Plantean en Congreso de Puebla exentar de pago de corralón a víctimas de robo vehicular cuyos autos sean recuperados.
Plantean en Congreso de Puebla exentar de pago de corralón a víctimas de robo vehicular cuyos autos sean recuperados. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

En sesión ordinaria del Congreso del estado, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, propuso modificar la Ley de Transporte de Puebla para exentar el pago de arrastre, salvamento y depósito en corralón a los propietarios de vehículos robados que sean recuperados por las autoridades. El legislador argumentó que la iniciativa responde a la situación que enfrentan las víctimas de robo, quienes además de la pérdida económica del automóvil, deben cubrir elevados costos por concepto de grúas y corralón cuando por fin recuperan sus unidades.

Villegas Mendoza señaló que actualmente el pago de estos servicios en varias ocasiones supera el valor del vehículo, lo que desincentiva a las víctimas a recuperarlo. “Resulta injusto que, tras sufrir un delito, deban pagar miles de pesos para poder recuperar lo que por derecho les pertenece”, expuso durante la presentación de la iniciativa para reformar los artículos 54 y 54 Bis de la normativa estatal.

El diputado también citó cifras recientes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que reportó que entre junio de 2024 y junio de 2025 fueron robados 60 mil 625 vehículos asegurados en México, de los cuales solo el 40 por ciento pudo ser recuperado. En ese contexto, Puebla ocupa la cuarta posición nacional con más de 4 mil vehículos hurtados anualmente.

La propuesta tiene como objetivo reconocer a los afectados como víctimas de un delito y evitar su revictimización al exentarlos de los pagos, que en muchas ocasiones representan un obstáculo económico difícil de superar. El legislador subrayó que la medida busca atender una demanda social de justicia y sensibilidad frente a la ola de robos vehiculares que afecta a la entidad.

Temas

Más noticias

00:00:56
Nacional

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...
Internacional

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:56

Hacen falta mejores vialidades y mayor seguridad en Puebla, advierte García Chávez

Efraín Núñez -
En Puebla nos duele cuando una calle no puede ser transitada de la mejor manera, pues hacen falta mejores vialidades, y también nos afecta...
00:01:56

Hacen falta mejores vialidades y mayor seguridad en Puebla, advierte García Chávez

Efraín Núñez -
En Puebla nos duele cuando una calle no puede ser transitada de la mejor manera, pues hacen falta mejores vialidades, y también nos afecta...

Propone Armenta reforma que amplía los requisitos para que sea legal la designación de un militar como director de la Policía Auxiliar

Efraín Núñez -
El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa que modificaría el decreto que regula la Policía Auxiliar del Estado de Puebla, en la que...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025