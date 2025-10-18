Sábado, octubre 18, 2025
Puebla entra en fase de recuperación; priorizan prevención epidemiológica

Yadira Llaven Anzures

El estado de Puebla ha entrado formalmente en la segunda fase de atención a la contingencia por las lluvias, enfocada ahora en la recuperación y, prioritariamente, en la prevención de brotes epidemiológicos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier y el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, encabezaron una reunión de trabajo en el municipio de Tlacuilotepec, en la Sierra Norte.

​Kershenobich Stalnikowitz enfatizó que el gobierno federal mantendrá todo su respaldo para garantizar la salud y el bienestar de la población afectada.

​”Esta segunda fase de la contingencia, la cual es de recuperación, también está centrada en la prevención de brotes epidemiológicos. El Gobierno Federal mantendrá todo su respaldo para garantizar la salud y el bienestar de la población afectada”, afirmó, al tiempo que reconoció la prontitud y eficacia en la respuesta coordinada entre el estado y las Fuerzas Armadas.

​Coordinación y Reconstrucción de Puentes

​Por su parte, Alejandro Armenta reconoció la presencia del secretario Kershenobich y refrendó el compromiso de su administración con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó la coordinación permanente con la Sedena, Semar y Guardia Nacional en la zona.

​En el caso particular de Tlacuilotepec, el mandatario estatal mencionó que cuatro puentes fueron derrumbados por la fuerza del agua, interrumpiendo la comunicación de la población, pero que la maquinaria ya está en sitio para el retiro de escombros y la rehabilitación.

 Refuerzo médico y despliegue de brigadas

​El titular de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, destacó que desde el Centro de Mando instalado en Huauchinango se están atendiendo coordinadamente los 11 frentes de trabajo.

​En tanto, el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco, detalló el despliegue médico en la Sierra Norte.

De manera desglosado, precisó que más de 127 brigadas con un personal conformado por más de 400 elementos han brindado atención en 39 comunidades.

​Desde los primeros días de la emergencia, afirmó que se activaron acciones para prevenir y atender casos de dengue, con especial enfoque en Huauchinango y Xicotepec.

​Para fortalecer la atención médica en las comunidades, dijo que se han instalado puntos de auxilio de diversas instituciones.

En el caso de ​IMSS-Bienestar, informó que dispone de más de 42 carpas médicas operando en 69 localidades.

Mientras que los hospitales de Huauchinango y Xicotepec funcionan como centros de apoyo.

​Por su parte, comentó que el ISSSTE mantiene tres unidades médicas instaladas en los municipios de Huauchinango, Xicotepec y Pahuatlán.

​Finalmente, Leticia Ramírez Amaya, xoordinadora General de Asuntos Intergubernamentales, recordó que el plan de atención se enfoca en los 17 municipios prioritarios de los 23 afectados, enfatizando que el trabajo de campo y la coordinación han sido vitales para la eficacia en la respuesta.

