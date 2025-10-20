Puebla entra en fase de recuperación: prioriza prevención epidemiológica

El estado de Puebla ha entrado formalmente en la segunda fase de atención a la contingencia por las lluvias, enfocada ahora en la recuperación y, prioritariamente, en la prevención de brotes epidemiológicos.

Durante este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó la segunda visita a la Sierra Norte de Puebla, mientras que el sábado estuvo el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, encabezaron una reunión de trabajo en el municipio de Tlacuilotepec, en la Sierra Norte.

Kershenobich enfatizó que el gobierno federal mantendrá todo su respaldo para garantizar la salud y el bienestar de la población afectada.

“Esta segunda fase de la contingencia, la cual es de recuperación, también está centrada en la prevención de brotes epidemiológicos. El Gobierno Federal mantendrá todo su respaldo para garantizar la salud y el bienestar de la población afectada”, afirmó, al tiempo que reconoció la prontitud y eficacia en la respuesta coordinada entre el estado y las fuerzas armadas.

Por su parte, Alejandro Armenta Mier reconoció la presencia del secretario Kershenobich y refrendó el compromiso de su administración con las directrices de la Federación.

Destacó la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar) y la Guardia Nacional en la zona.

En el caso particular de Tlacuilotepec, el mandatario estatal mencionó que cuatro puentes fueron derrumbados por la fuerza del agua, interrumpiendo la comunicación de la población, pero la maquinaria ya está en sitio para el retiro de escombros y la rehabilitación.

Como resultado de las recientes búsquedas, el gobierno del estado confirmó que se elevó a 19 el número de fallecidos por los deslaves en Puebla, además de mencionar que cinco personas continúan como no localizados.

Refuerzo médico y despliegue de brigadas

Por su parte, el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco, informó el despliegue médico en la Sierra Norte.

Destacó que 127 brigadas con un personal conformado por más de 400 elementos han brindado atención en 39 comunidades.

Desde los primeros días de la emergencia, afirmó que se activaron acciones para prevenir y atender casos de dengue, con especial enfoque en Huauchinango y Xicotepec.

Para fortalecer la atención médica en las comunidades, dijo que se han instalado puntos de auxilio de diversas instituciones.

En el caso de IMSS-Bienestar informó que dispone de 42 carpas médicas operando en 69 localidades. Mientras que los hospitales de Huauchinango y Xicotepec funcionan como centros de apoyo.

Agregó que el ISSSTE mantiene tres unidades médicas instaladas en los municipios de Huauchinango, Xicotepec y Pahuatlán.

Finalmente, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales, recordó que el plan de atención se enfoca en los 17 municipios prioritarios de los 23 afectados, enfatizando que el trabajo de campo y la coordinación han sido vitales para la eficacia en la respuesta.