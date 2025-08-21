Más de 120 jóvenes músicos celebrarán la edición 11 del Encuentro Inter Cecamba

Más de 120 niñas, niños y jóvenes de entre ocho y 17 años de edad, provenientes de los Centros de Capacitación de Música de Banda (Cecamba) provenientes de siete municipios de Puebla incluida la capital se reunirán en San Pedro Museo de Arte para celebrar la edición 11 del Encuentro Inter- Cecamba.

Provenientes de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Santa Clara Huitziltepec, Santa Isabel Cholula, Atzitzintla, San Salvador El Seco, Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) y Puebla capital, los menores ofrecerán un magno concierto de banda monumental que será el próximo domingo 24 de agosto a las 12 horas en el patio central del recinto ubicado en la 4 Norte 203, en el Centro Histórico de esta ciudad, con entrada libre.

Este 2025, el Cecamba celebra 25 años de brindar formación musical a infancias y juventudes poblanas de forma gratuita, consolidándose como herramienta para la reestructuración del tejido social y paz enfocada a las nuevas generaciones.

Destaca que dicho programa está vigente desde el año 2000, por lo que ha sobrevivido a los cambios de las políticas culturales de Puebla.

Por tanto, estos centros de capacitación musical se conciben como un ejemplo de que la música es una opción distinta a la violencia o la migración que hay en las comunidades de origen de los alrededor de 600 menores de entre ocho y 17 años de edad han tomado a la música como opción de vida.

En los Cecamba, resalta, los niños tienen acercamiento con instrumentos menos populares de tocar como el corno francés, la tuba, la percusión o la flauta transversal, gesto que les abren un panorama diferente en la música.

Asimismo, como primer paso, los niños y jóvenes también son capacitados en entonación vocal, a la que comúnmente no se tiene acceso en las aulas, que les ayudará a entonarse también musicalmente.

Incluso, a futuro, el tocar un instrumento o el cantar serán conocimientos que les darán a los menores más opciones laborales o educativas cuando van de sus comunidades a las ciudades como Puebla, ayudándoles a lograr sus objetivos.

Para los niños que conforman el Cecamba, además, el pertenecer a un programa de formación musical como este tiene un impacto directo en las comunidades, sobre todo ante escenarios de violencia o delincuencia.

Para saber más sobre los Cecamba se puede consultar la página de Facebook: Orquestas y Bandas del Estado de Puebla.