Puebla, el cuarto estado con menor reducción de homicidios en el país: SESNSP

La tasa de reducción de homicidios dolosos en Puebla se colocó como la cuarta menor a nivel nacional entre las 26 entidades que lograron disminuir este delito, de acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En la “Mañanera del pueblo”, la titular Marcela Figueroa presentó el Reporte de la Incidencia Delictiva en el país, con cifras consolidadas al 31 de octubre de las 32 fiscalías estatales.

A pesar de la baja reducción en la incidencia, exhibió en una gráfica que el estado de Puebla registró un total de 740 víctimas de homicidios dolosos en el acumulado de enero a octubre de 2025.

De acuerdo con el comparativo de víctimas, informó que entre el periodo de enero a octubre de 2024 y el mismo periodo de 2025, Puebla reportó una disminución de 10.8 por ciento en su promedio diario de asesinatos.

La funcionaria federal explicó que, si bien esta cifra representa una tendencia a la baja, la entidad se ubica en el lugar 23 de 26 en cuanto a la magnitud de la reducción lograda.

La lista la encabeza Ciudad de México, con una disminución de los homicidios en menos 4.9 por ciento; Tlaxcala, con menos 10.1 por ciento; y Chihuahua, con menos 10.7 por ciento.

Mientras que las entidades que lograron la mayor disminución de homicidios fueron Zacatecas con menos 70.5 por ciento; Chiapas, con menos 58.7 por ciento; Nuevo León, con menos 53.6 por ciento; y San Luis Potosí, con menos 47.8 por ciento.

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país disminuyó en 37 por ciento.

En contraparte, Puebla se encuentra en la posición 13 en el número absoluto de víctimas por entidad federativa.

Con 740 víctimas, precisó que el estado concentra 3.7 por ciento del total nacional de homicidios dolosos registrados

El análisis resaltó que la mayor parte de la reducción de homicidios en el país se concentró en otras entidades, en tanto, Puebla se mantiene con un avance más lento en comparación con la media nacional.

Comportamiento en octubre

Al observar únicamente el mes de octubre, Marcela Figueroa expuso que Puebla registró 70 víctimas de homicidio doloso, lo que representa 4.1 por ciento del total nacional para ese mes, manteniéndose cerca del promedio nacional diario de 52.78 víctimas.

El informe también destacó que, a nivel nacional, siete entidades federativas concentraron 51 por ciento del total de casos de homicidio doloso en el periodo.

Se trata de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Puebla no se encuentra dentro de este grupo de entidades con mayor concentración.