Puebla con otra derrota en Toluca

La Franja del Puebla sumó su sexta derrota del Apertura 2025 de la Liga MX, cayendo 3-1 ante los Diablos del Toluca durante la noche del sábado, en la jornada 8 del torneo, en partido celebrado en el Estadio Nemesio Diez de la capital del Estado de México.

El Puebla, de nueva cuenta, fue un equipo lejano al nivel necesario para competir en Primera División ante el campeón, que con muchas ausencias, golpeó con la fuerza necesaria para ganar el partido.

El cuadro local inició desde el arranque con fortaleza en el ataque. Federico Pereira tuvo el primer acercamiento a la portería de la Franja con apenas tres minutos, Alexis Vega le siguió, así como Federico Pereira, todo ello dentro de los primeros 15 minutos del cronómetro.

Pereira tuvo otro remate de cabeza que pasó rozando el larguero al minuto 29, corroborando el dominio de Toluca. Un minuto después, el originario de Montevideo abrió el marcador con remate de derecha desde el centro del área para colocar a la escuadra del Estado de México 1-0.

El cuadro toluqueño mantuvo el ataque y varias opciones de gol que terminaban cercanas de la portería de Julio González. El esfuerzo no parecía verse recompensado, pero al minuto 79 el cuadro de Toluca se fue adelante 2-0 gracias a un remate con la izquierda por parte de Jesús Gallardo desde dentro del área ante el regalo del portero de la Franja que dejó libre su primer poste.

Puebla logró el gol del honor vía Fernando Monárrez por la vía del penalti, mismo que se revisó en el VAR, puesto que de inicio no se había decretado porque aparentemente la pelota no había rebasado la línea de meta.

Sin embargo, Toluca no se conformaría y en la siguiente jugada Oswaldo Virgen amplió el marcador en el minuto 88 para el 3-1 definitivo.

