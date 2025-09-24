Puebla deja ir su primer triunfo ante Pachuca

La jornada 10 comenzó con un empate entre Puebla y Pachuca con marcador de 2-22 en el estadio Cuauhtémoc que registró una paupérrima entrada correspondiente al equipo sotanero de la liga y un equipo sin convocatoria como son los Tuzos.

Cuando parecía que la franja se iba a llevar la victoria con remontada incluida, los dirigidos por Jaime Lozano les arruinaron la noche con un empate agridulce, en medio de los rumores que lo ubican fuera de los Tuzos.

Julio González había atajado de manera perfecta el penalti cobrado por Oussama Idrissi al minuto 25′, pero el marroquí logró recibir el rebote en sus pies y empujar el balón al fondo de la red para enmendar su error y adelantar a los Tuzos en el marcador.

Al comienzo del segundo tiempo, la franja respondió con Emiliano Gómez que al 47′ recibió un trazo largo por el costado izquierdo y con gran habilidad, recortó hacia el centro y con un excelente disparo cruzado logró empatar el partido.

El uruguayo, que vivió una de las mejores noches como jugador del Puebla, anotó su doblete al minuto 71 después de una gran jugada individual de Carlos Baltazar, quien mandó el centro al área para que Gómez cabeceara y anotara el 2-1.

Sin embargo, cuando el estadio Cuauhtémoc se preparaba para vivir una fiesta y cortar la racha de seis jornadas sin conocer la victoria, Alán Bautista justo a 8 minutos del final le dio un golpe al conjunto local que lo regresó a su realidad. Con asistencia del venezolano Jhonder Cádiz, el mexicano empató el partido y puso el 2-2 final.