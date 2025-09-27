Puebla contra Chivas se reprograma para este sábado a las 17 horas

El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025, fue reprogramado debido a la intensa lluvia que cayó en el estadio Cuauhtémoc y que inundó la cancha, por lo que el encuentro se realizará el sábado 27 de septiembre a las 17 horas en el mismo escenario.

Los árbitros esperaron hasta las 10 de la noche para iniciar la revisión final, pero el panorama lucía complicado. En zonas alrededor de la cancha había agua estancada, mientras que en el terreno de juego ya existían zonas lodosas, además de charcos que impedían que el balón rebotara.

La Liga Mx emitió un comunicado en el que señaló que, “en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los artículos 41 y 42 del reglamento de competencia de la Liga Mx que indican la suspensión de partidos por ‘causas de fuerza mayor’ y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes”.