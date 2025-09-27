Sábado, septiembre 27, 2025
NoticiasDeportes

Puebla contra Chivas se reprograma para este sábado a las 17 horas

Puebla contra Chivas se reprograma para este sábado a las 17 horas
Leopoldo Aguilar

El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025, fue reprogramado debido a la intensa lluvia que cayó en el estadio Cuauhtémoc y que inundó la cancha, por lo que el encuentro se realizará el sábado 27 de septiembre a las 17 horas en el mismo escenario.

Los árbitros esperaron hasta las 10 de la noche para iniciar la revisión final, pero el panorama lucía complicado. En zonas alrededor de la cancha había agua estancada, mientras que en el terreno de juego ya existían zonas lodosas, además de charcos que impedían que el balón rebotara.

La Liga Mx emitió un comunicado en el que señaló que, “en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentra sustentada en los artículos 41 y 42 del reglamento de competencia de la Liga Mx que indican la suspensión de partidos por ‘causas de fuerza mayor’ y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes”.

Temas

Más noticias

Internacional

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...
Nacional

Corte revoca amparos contra Ley Minera de AMLO; ministros ponderan “rectoría del Estado”

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos en contra la reforma de mayo del...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla deja ir su primer triunfo ante Pachuca

Leopoldo Aguilar -
La jornada 10 comenzó con un empate entre Puebla y Pachuca con marcador de 2-22 en el estadio Cuauhtémoc que registró una paupérrima entrada...

Puebla saca un punto ante Pumas en el debut de Hernán Cristante

Leopoldo Aguilar -
Puebla cosechó un punto en el debut de Hernán Cristante como técnico del la franja al igualar sin goles ante un gris equipo de...

Pablo Guede queda fuera del Puebla

Leopoldo Aguilar -
Pablo Guede quedó fuera del Puebla de la franja después del pésimo desempeño del equipo en la Liga MX, durante 5 jornada no ha...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025