Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasEstado

Puebla someterá a consulta cambio de nombre en escuelas Díaz Ordaz

Yadira Llaven Anzures

En conmemoración por los hechos del 2 de octubre, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó formalmente al secretario de Educación Pública del Estado (SEP), Manuel Viveros Narciso, realizar una consulta ciudadana para cambiar el nombre de las instituciones educativas que actualmente llevan el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, 

La propuesta fue anunciada mediante un oficio leído por el consejero Jurídico, Raúl Pineda Zepeda, y tiene como propósito “preservar la memoria de los caídos” durante el movimiento estudiantil de 1968, así como fomentar una conciencia histórica basada en los valores democráticos.

El oficio detalla un proceso participativo de dos fases para garantizar la transparencia y la inclusión. 

Leer también: Autoridades de los tres niveles de gobierno, emanados de la 4T en Puebla, ausentes en la ceremonia oficial por el 2 de Octubre

Por un lado, explicó que se organizará una primera consulta ciudadana, transparente e inclusiva, dirigida a padres, madres de familia, la comunidad educativa y la población en general, para conocer si consideran procedente el cambio de nombre.

En caso de que la mayoría se manifieste a favor de la modificación, dijo que se solicitará una segunda consulta para que la ciudadanía proponga y elija de manera democrática un nuevo nombre.

Al respecto, el gobernador Armenta Mier enfatizó que el nuevo nombre deberá estar “alineado con los valores de paz, justicia, educación y memoria histórica”.

Te recomendamos: 2 de octubre en Tlatelolco: Huella imborrable

La instrucción gubernamental, con fecha de 2 de octubre de 2025, se fundamenta en la significación histórica de esta fecha, que el gobernador calificó como “uno de los episodios más dolorosos en la lucha por la libertad de expresión y los derechos civiles en México”.

El oficio se ampara en los artículos 70 y 79, fracción II, así como en otros apartados de la Constitución Política del Estado de Puebla y la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

Con esta acción, el gobierno de Puebla busca saldar una deuda histórica y promover la participación ciudadana en la revaloración de la memoria nacional.

Leer más: A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

Temas

Más noticias

Nacional

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

La Jornada -
Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de...
Nacional

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:21

Armenta no eliminará subsidios a VW y Audi, pero exige que sigan produciendo en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este jueves que su administración no eliminará los subsidios que el estado otorga a las armadoras Volkswagen (VW)...
00:02:41

Luego de los disparos contra la casa de líder estudiantil del Tecnológico de Texmelucan, sus compañeros marchan exigiendo justicia

Martín Hernández Alcántara -
Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan marcharon por las calles de este municipio para exigir una investigación sobre el ataque armado...

El gobierno de la 4T es resultado ideológico del movimiento estudiantil del 68, dice Abraham Quiroz, uno de los fundadores de Morena

Yadira Llaven Anzures -
La Cuarta Transformación (4T) es resultado del movimiento estudiantil del 68, con gobiernos progresistas, tolerantes y que respetan las libertades ciudadanas, afirmó este jueves...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025