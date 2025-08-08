Puebla consigue histórico pase a Cuartos de Final de la Leagues Cup

Club Puebla es el último club de la Liga Mx en llegar a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Tras el empate de FC Juárez ante New York RB y la pérdida del punto extra en penales por parte del cuadro fronterizo, Club Puebla es el cuarto lugar de la tabla de la Liga MX con seis puntos y con ello, está en cuartos de final de la Leagues Cup.

En el torneo, el cuadro dirigido por Pablo Guede sumó dos victorias, ante Montreal (2-1) y New York FC (3-0), y una derrota (1-3) ante Columbus Crew.

En la siguiente ronda, Puebla enfrentará al líder de la MLS, el Seattle Sounders.