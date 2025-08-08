Viernes, agosto 8, 2025
Puebla consigue histórico pase a Cuartos de Final de la Leagues Cup

Leopoldo Aguilar

Club Puebla es el último club de la Liga Mx en llegar a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Tras el empate de FC Juárez ante New York RB y la pérdida del punto extra en penales por parte del cuadro fronterizo, Club Puebla es el cuarto lugar de la tabla de la Liga MX con seis puntos y con ello, está en cuartos de final de la Leagues Cup.

En el torneo, el cuadro dirigido por Pablo Guede sumó dos victorias, ante Montreal (2-1) y New York FC (3-0), y una derrota (1-3) ante Columbus Crew.

En la siguiente ronda, Puebla enfrentará al líder de la MLS, el Seattle Sounders.

Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

La Jornada -
Ap Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades...
BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

Puebla vence a Montreal y espera combinaciones

Leopoldo Aguilar -
La franja del Puebla logró una victoria clave en la jornada 3 de la Leagues Cup 2025, al imponerse 1-2 al CF Montreal en...

Puebla cae ante el campeón de Leagues Cup

Leopoldo Aguilar -
Columbus Crew venció 3-1 al Puebla este viernes en la Leagues Cup, en un duelo donde los estadounidenses aprovecharon su contundencia ofensiva para encaminarse...

Puebla consigue su primer triunfo en la historia de la Leagues Cup

Leopoldo Aguilar -
El equipo del Puebla comenzó con todo la Leagues Cup en la que se impuso de manera contundente por marcador de 3-0 al New...

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

