Puebla con remontada espectacular se lleva el triunfo sobre Xolos

Puebla derrotó 4-3 a Tijuana en un duelo cargado de emociones, penales, remontadas y un cierre de película que coronó a Carlos Baltazar como el héroe inesperado de la noche.

El primer tiempo terminó sin goles, aunque Puebla tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los 11 pasos al minuto 26. Fernando Monárrez falló el penal al centro del arco y Tijuana aprovechó el impulso para tomar el control en el complemento.

Kevin Castañeda firmó un doblete entre los minutos 52 y 59: primero desde el manchón penal y luego tras una asistencia de Ramiro Árciga. Con el 0-2, los Xolos parecían tener el partido en la bolsa, pero Puebla reaccionó con furia.

Ricardo Marín descontó al 67’ y dos minutos después, Álvaro Burgos empató el encuentro. La respuesta de Tijuana fue inmediata: Mourad El Ghezouani puso el 2-3 con un cabezazo al minuto 70, pero el desgaste físico comenzó a notarse en la zaga fronteriza.

Carlos Baltazar, recién ingresado, empató al minuto 83 con un disparo desde fuera del área. Y cuando todo apuntaba al empate, apareció de nuevo en el 90+5’ para clavar el gol del triunfo con otro misil desde larga distancia, pegado al poste.