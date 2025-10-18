Sábado, octubre 18, 2025
NoticiasDeportes

Puebla con remontada espectacular se lleva el triunfo sobre Xolos

Puebla con remontada espectacular se lleva el triunfo sobre Xolos
Leopoldo Aguilar

Puebla derrotó 4-3 a Tijuana en un duelo cargado de emociones, penales, remontadas y un cierre de película que coronó a Carlos Baltazar como el héroe inesperado de la noche.

El primer tiempo terminó sin goles, aunque Puebla tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los 11 pasos al minuto 26. Fernando Monárrez falló el penal al centro del arco y Tijuana aprovechó el impulso para tomar el control en el complemento.

Kevin Castañeda firmó un doblete entre los minutos 52 y 59: primero desde el manchón penal y luego tras una asistencia de Ramiro Árciga. Con el 0-2, los Xolos parecían tener el partido en la bolsa, pero Puebla reaccionó con furia.

Ricardo Marín descontó al 67’ y dos minutos después, Álvaro Burgos empató el encuentro. La respuesta de Tijuana fue inmediata: Mourad El Ghezouani puso el 2-3 con un cabezazo al minuto 70, pero el desgaste físico comenzó a notarse en la zaga fronteriza.

Carlos Baltazar, recién ingresado, empató al minuto 83 con un disparo desde fuera del área. Y cuando todo apuntaba al empate, apareció de nuevo en el 90+5’ para clavar el gol del triunfo con otro misil desde larga distancia, pegado al poste.

Temas

Más noticias

Nacional

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...
Ciencia y tecnología

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

Últimas

Últimas

Relacionadas

México, apaleado en ambos frentes

Horacio Reiba -
A menos de un año del Mundial, el nivel de la selección de Aguirre apenas roza la medianía. Buscar el problema hurgando en cuestiones...

México inicia con empate dramático ante Brasil Mundial Sub 20

Leopoldo Aguilar -
La Selección Mexicana Sub-20 inició su camino en el Mundial de Chile 2025 con un empate dramático 2-2 frente a Brasil, en un partido...

Puebla contra Chivas se reprograma para este sábado a las 17 horas

Leopoldo Aguilar -
El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025, fue reprogramado debido a la intensa lluvia que cayó en...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025