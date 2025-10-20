Lunes, octubre 20, 2025
Ya están comunicados todos los municipios que fueron alcanzados por la contingencia pluvial

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informa sobre los avances en rehabilitación vial tras las lluvias en Puebla.
Yadira Llaven Anzures

En un significativo avance para la respuesta ante la emergencia por lluvias, el secretario de Infraestructura del estado de Puebla, José Manuel Contreras de los Santos, declaró este lunes que ninguna cabecera municipal se encuentra actualmente incomunicada en la entidad.​

En la mañanera realizada en el municipio de Huauchinango, donde se desarrolló la mesa de seguridad, informó que, gracias al despliegue de maquinaria y personal, el Gobierno del Estado de Puebla logró liberar la comunicación en la totalidad de sus municipios.​

“La buena noticia es que hoy todos los municipios del estado están comunicados”, afirmó Contreras de los Santos desde el recinto ferial, donde se instaló el Centro de Mando.​

El funcionario destacó que este logro es resultado del esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte federal, el Ejército Mexicano y la Marina.​

 Rehabilitación de caminos

El titular de Infraestructura detalló la estrategia de rehabilitación, resaltando la capacidad de respuesta inmediata del estado.​

En solo dos días, destacó que el Gobierno del Estado logró liberar 20 de los 23 caminos afectados y conectarlos, superando 93 por ciento de avance en la reapertura de las vías.​

Además, agregó que se lograron recuperar 134.8 kilómetros de vías de comunicación dañadas, gracias a un despliegue de un total de 130 unidades trabajan en el territorio, incluyendo 42 camiones de volteo, 34 retroexcavadoras, 22 excavadoras y 11 tractores de gran capacidad.​

Dijo que los trabajos han removido 40 mil 442 metros cúbicos de lodo y liberado 24 mil 521 metros lineales de calles y avenidas.​

Como resultado de los trabajos, informó que se liberaron 19 tramos carreteros en seis municipios clave: Huauchinango, Naupan, Zihuateutla, Xicotepec, Zihuatlán y Tlacuilotepec.​

Asimismo, enfatizó que se ha restablecido la ayuda por tierra en cinco localidades de Pahuatlán, Francisco Z. Mena y Zihuatlán.​

Contreras de los Santos concluyó que “Puebla está preparada para actuar ante cualquier emergencia con los módulos de maquinaria”.​

A pesar del restablecimiento de la comunicación municipal, afirmó que continúan los trabajos para liberar los 11 puentes afectados y finalizar la rehabilitación de los tramos remanentes.​

