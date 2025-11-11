Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEstado

Puebla cierra Presupuesto 2026 sin nuevos impuestos; proyectan ingresos por 131 mil mdp: Finanzas

Josefina Morales destaca que el paquete económico está alineado a la política tributaria federal y solo se actualizará la tasa inflacionaria

Josefina Morales Guerrero, confirmó que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 no contempla la creación de nuevos impuestos.
Josefina Morales confirmó que la Ley de Ingresos de Puebla fue concluida y no contempla la creación de nuevos impuestos para la ciudadanía
Yadira Llaven Anzures

La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, confirmó que la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026 fue concluida y no contempla la creación de nuevos impuestos para la ciudadanía.

Durante la rueda de prensa de este lunes, que encabezó el gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria estatal destacó que el paquete económico se alinea a la política tributaria federal y solamente prevé una actualización de tasas de derechos y aprovechamientos, de acuerdo con la inflación proyectada.

Morales Guerrero informó que la Ley de Ingresos proyecta recaudar aproximadamente 131 mil 365 millones de pesos, un monto que será destinado a financiar el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.

Aseguró que el principal objetivo de este paquete es no afectar a ningún sector de la ciudadanía, priorizando el mantenimiento del balance financiero en equilibrio.

Expuso que la proyección de ingresos es de aproximadamente 131.3 mil millones de pesos y “no se crean nuevos impuestos; solo se ajustan las tasas conforme a la inflación”.

Además, agregó que la política tributaria del estado se mantiene en sintonía con las directrices del Gobierno Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria destacó que la visión de la administración es consolidar el campo poblano como un motor de desarrollo productivo, más innovador y con justicia social, lo cual se reflejará en la aplicación de los recursos.

Te recomendamos: A 130 mil mdp ascendería el presupuesto en 2026; un incremento del 3.1%: Finanzas

Afecta desabasto de gas en Puebla

En otro tema, la Secretaría de Finanzas confirmó un desabasto de gas en diversas regiones de Puebla.

La funcionaria atribuyó la problemática a una combinación de nuevas regulaciones de seguridad en el transporte y a los recientes daños causados por las lluvias en la Sierra Norte.

Al respecto, Josefina Morales explicó que la escasez del combustible obedece principalmente a dos factores clave. La primera causa está relacionada con las nuevas y más estrictas regulaciones implementadas para el transporte del gas licuado de petróleo (LP).

Dichas medidas fueron dictadas a raíz de la reciente ola de accidentes fatales que involucraron pipas cargadas de combustible, los cuales han cobrado la vida de decenas de personas en el país.

Mientras que el segundo factor que agrava el desabasto, agregó, es el impacto de las intensas lluvias e inundaciones que azotaron la Sierra Norte de Puebla, el mes pasado.

La emergencia climática provocó deslaves que derivaron en la explosión de un ducto en la región, aunado a que los caminos han quedado en mal estado, lo cual dificulta el traslado del combustible.

Temas

Más noticias

Internacional

EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

La Jornada -
Afp Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques...
Internacional

Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Jornada -
Sputnik San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Facundo Rosas daba protección a grupos del huachicol, revira Armenta a panistas que critican la estrategia de seguridad

Yadira Llaven Anzures -
Facundo Rosas era quien daba protección a bandas huachicoleras en Puebla, desde la Secretaría de Seguridad Pública, durante los gobiernos del PAN, acusó este...

Gobierno de Puebla denuncia a Concesiones Integrales por daños a carretera rehabilitada en Totimehuacan

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla presentó una denuncia formal contra la empresa Concesiones Integrales SA de CV, conocida como Agua de Puebla, por...

Facundo Rosas era el que daba protección al huachicol, sostiene Armenta que hay evidencias

Yadira Llaven Anzures -
Facundo Rosas era quien daba protección a bandas huachicoleras en Puebla, desde la Secretaría de Seguridad Pública, durante los gobiernos del PAN, acusó el...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025