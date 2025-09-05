Puebla busca nombrar a sus municipios “Pueblos Milenarios y Maravillosos”

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un nuevo proyecto para designar a algunos de los 217 municipios del estado como “Pueblos Milenarios y Maravillosos”.
El objetivo es reconocer la vasta riqueza histórica, arquitectónica y cultural que, en muchos casos, no forma parte del programa de Pueblos Mágicos, que quedó extinto con el gobierno federal.
Armenta Mier detalló que el estado cuenta con una historia milenaria, con asentamientos prehistóricos y vestigios arquitectónicos centenarios.
El proyecto, encomendado a José Luis García Parra, coordinador de gabinete, y a Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, busca que sean los propios habitantes quienes promuevan su patrimonio, cultura y gastronomía.
A diferencia del modelo de Pueblos Mágicos, esta iniciativa se enfoca en el desarrollo local y en la distribución equitativa de la riqueza.
Al respecto, el mandatario subrayó que se busca reconocer y dar proyección a comunidades con potencial para atraer visitantes.
Finalmente, el morenista mencionó que este proyecto se alinea con el modelo de Turismo Comunitario promovido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Cifras de turismo en Puebla
En un reporte aparte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que las vacaciones de verano en Puebla fueron un éxito.
Expuso que el estado recibió a 2.27 millones de visitantes, generando una derrama económica de casi 3 mil millones de pesos.
Estas cifras representan un aumento del 15 por ciento y 36.4 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Además, agregó se vendieron 4.32 millones de chiles en nogada durante la temporada.