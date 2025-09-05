Viernes, septiembre 5, 2025
Puebla busca nombrar a sus municipios “Pueblos Milenarios y Maravillosos”

Puebla busca nombrar a sus municipios
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un nuevo proyecto para designar a algunos de los 217 municipios del estado como “Pueblos Milenarios y Maravillosos”.

El objetivo es reconocer la vasta riqueza histórica, arquitectónica y cultural que, en muchos casos, no forma parte del programa de Pueblos Mágicos, que quedó extinto con el gobierno federal.

Te puede interesar: 12 municipios corren el riesgo de perder el estatus de Pueblos Mágicos

​Armenta Mier detalló que el estado cuenta con una historia milenaria, con asentamientos prehistóricos y vestigios arquitectónicos centenarios.

​El proyecto, encomendado a José Luis García Parra, coordinador de gabinete, y a Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación, busca que sean los propios habitantes quienes promuevan su patrimonio, cultura y gastronomía.

A diferencia del modelo de Pueblos Mágicos, esta iniciativa se enfoca en el desarrollo local y en la distribución equitativa de la riqueza.

Al respecto, el mandatario subrayó que se busca reconocer y dar proyección a comunidades con potencial para atraer visitantes.

También puedes leer:  En el sexenio ya no habrá más designaciones de “Pueblos Mágicos”, revela titular de la Sectur

​Finalmente, el morenista mencionó que este proyecto se alinea con el modelo de Turismo Comunitario promovido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cifras de turismo en Puebla

​En un reporte aparte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que las vacaciones de verano en Puebla fueron un éxito.

Expuso que el estado recibió a 2.27 millones de visitantes, generando una derrama económica de casi 3 mil millones de pesos.

Te recomendamos: Busca Federación mejorar en un 25% el turismo cultural y gastronómico en Puebla

Estas cifras representan un aumento del 15 por ciento y 36.4 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Además, agregó se vendieron 4.32 millones de chiles en nogada durante la temporada.

