Documentos del Archivo General de Indias y Lafragua dejan ver a Puebla como ciudad viva

Una selección de escritos del Archivo General de Indias (AGI) espejean con otros contenidos en la Biblioteca Histórica José María Lafragua en un ejercicio cuyo hilo conductor es Puebla y los documentos que hablan de su fundación y la forma en que creció y sigue siendo una ciudad viva.

Denominada Puebla en papel: documentos y trazos de su historia, la exposición se enmarcada en la segunda edición del Encuentro iberoamericano de patrimonio universitario en Puebla y Tlaxcala, que en su programa 2025 se titula Utopías. Distopías. La ciudad vivida, concebida o imaginada, y con ella se busca hermanar no sólo a los documentos y sus archivos, sino a instituciones como la Universidad de Sevilla y la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En el primer día de este encuentro iberoamericano, que concluirá el 5 de septiembre con talleres, conferencias magistrales, mesas, recorridos guiados y la presentación de la Red de Patrimonio Universitario, fue presentada esta exposición que permanece montada en la sala de lectura de la Biblioteca Lafragua.

Ahí, la directora del espacio universitario Mercedes Isabel Salomón Salazar señaló que dicha exhibición significó un reto pues el AGI propuso los documentos con los cuales Lafragua podría dialogar. “Después de analizar y buscando como hermanarlos, el hilo conductor es Puebla y los documentos que hablan de su fundación y la forma en que sigue siendo una ciudad viva”.

Como se anota en el texto de sala, en esta exposición bibliodocumental los documentos compartidos por el AGI, por medio de la Universidad de Sevilla, se remontan a los albores de la Puebla de los Ángeles con miras a las celebraciones por los 500 años de la fundación de esta ciudad.

Por su parte, la Biblioteca Lafragua ha querido compartir parte de la riqueza documental que resguarda como un centro de saberes que busca preservar y difundir sus fondos reunidos en las diversas etapas por las que la institución ha pasado a lo largo de más de 400 años.

En ese sentido, Salomón Salazar señala que, dividida en varios módulos, la exposición Puebla en papel: documentos y trazos de su historia inicia con la Real Cédula del 20 de marzo de 1532, mediante la cual la reina Isabel de Portugal otorgó el título de Ciudad a Puebla de los Ángeles. En paralelo, se presenta un texto de 1826 sobre las Constituciones del Colegio Carolino de Puebla, ilustrando cómo ambos documentos fundacionales establecen la base para la organización social y educativa de la ciudad.

Acompañada de Edgar Mondragón, responsable del departamento de Proyectos y Dennis Marcovick Pérez, bibliotecario del Fondo Antiguo, ambos de la Biblioteca Lafragua, confió que además de esos documentos que ofrecen ser leídos como la base social y educativa de esta ciudad, aparecen las voces de los habitantes, de sus constructores y sus procesos. Como ejemplo, es el listado de los vecinos en 1534, el cual incluye a 81 habitantes, la mitad de ellos en la categoría de conquistadores.

Asimismo, se incluyen una serie de peticiones al Cabildo para mejorar el gobierno, entre ellos dos mandamientos: uno ordenando que cuatro indios pintores terminen la Compañía de Jesús y el otro pidiendo derecho de explotación de las antiguas canteras de Tecali. En ambos, rubricados con la firma del virrey don Gaspar Zúñiga y Acevedo, activo de 1595 a 1603 y de Luis de Velazco, virrey entre 1607 y 1611, siendo éstos dos de los pocos documentos firmados por virreyes.

A través de otras secciones, la exposición Puebla en papel: documentos y trazos de su historia plasma la diversidad cultural de una sociedad en evolución, con documentos que reflejan solicitudes de protección de tierras, de reconocimiento de méritos, concesiones para el uso del agua, y la participación de figuras históricas como Juan de Palafox y Mendoza, de quien se incluye su licencia de pasajero a Indias resguardada en el AGI, documento que “hace juego” con dos impresos novohispanos que muestran dos retratos del obispo.