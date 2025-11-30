Puebla alineará la legislación local que incluye el Mando Único Policial: García Parra

La homologación del marco legal en materia de seguridad es el objetivo de las iniciativas enviadas al Congreso de Puebla, entre las que se incluye la figura de Mando Único Policial, informó este domingo el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

Al concluir la entrega de alarmas vecinales a Comités de paz y seguridad en Puebla capital, el funcionario enfatizó que la propuesta no implica una absorción inmediata de los mandos policiales municipales por parte del estado, sino que busca alinear la legislación local con las reformas federales.

García Parra explicó que el paquete de iniciativas de reforma -que abarca aspectos constitucionales, de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado– tiene como fin principal la armonización con lo establecido en la Ley Nacional de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Precisó que la iniciativa solo establece la figura legal del Mando Único, cumpliendo con la obligación de los estados de homologar la legislación federal.

“Lo que se establece es primero es una armonización de lo que se estableció en el Congreso de la Unión por la iniciativa que reformó la Ley Nacional; los estados están obligados a homologar, entonces estamos haciendo una armonización”, declaró García Parra.

El coordinador de Gabinete fue enfático al señalar que la inclusión de la figura en el marco legal no significa que ya se vaya a implementar en Puebla.

Expuso que la estrategia de seguridad actual se mantendrá y reforzará, y la absorción de mandos municipales solo ocurriría en casos de falta de cuerpos policiales, citando como ejemplo el caso de Huixcolotla.

Esta iniciativa se da en un contexto donde el debate sobre el Mando Único en México ha generado controversia, pues mientras sus defensores argumentan que centraliza la estrategia y combate la corrupción, críticos han advertido que podría agudizar problemas de seguridad sin un fortalecimiento real de las capacidades policiales.

Arranque del Cablebús: Nueve estaciones y cinco empresas

Como segundo tema relevante, García Parra confirmó el inminente inicio de las obras del Cablebús de Puebla, proyecto que busca mejorar la movilidad urbana de la capital y la zona metropolitana.

Informó que el fallo de la licitación se dio este viernes 28 de noviembre, resultando ganador un consorcio de cinco empresas encabezadas por la especialista Doppelmayr.

Comentó que la colocación de las primeras piedras y el arranque formal de las obras están previstos para la próxima semana, aunque el gobernador Alejandro Armenta será quien anuncie la fecha y ubicación precisas.

Dijo que el Cablebús contempla inicialmente cuatro líneas que abarcarán nueve estaciones.

Explicó que la elección de cinco empresas en lugar de una sola se debió a que las firmas “cumplieron con los requisitos de las bases y además fueron las que sumaron juntas el capital que era necesario para poder realizar esta ejecución”.

El funcionario también mencionó que se tienen contempladas otras cuatro líneas que podrían desarrollarse en el siguiente año.

Las primeras cuatro líneas están proyectadas para conectar zonas de alta densidad poblacional con Angelópolis, en un plazo de ejecución que se espera concluya para el año 2029, según información de la licitación.