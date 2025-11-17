Acumula Puebla 66 casos de gusano barrenador; 11 siguen activos: Senasica

En Puebla se han registrado 66 casos de gusano barrenador en este año, de los cuales 11 permanecen activos, según el corte más reciente emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Dicha cifra equivale a 0.66 por ciento de los 10 mil 11 casos notificados en México.

Esta entidad federativa concentra una proporción baja pero significativa de la plaga nacional, que ha exigido respuesta regional en coordinación con autoridades federales y ganaderos.

Los casos acumulados en territorio poblano se han concentrado principalmente en San Sebastián Tlacotepec, con 42 animales infectados, seguido de Zoquitlán, con 11; Eloxochitlán, con nueve; y los municipios de Molcaxac, Tecamachalco, Tetela de Ocampo y Tlapanalá con uno, por separado. Este patrón muestra una dispersión definida, pero con prevalencia en la Sierra Negra, donde persiste el mayor riesgo para el ganado.

Actualmente, los brotes activos en Puebla se identifican en tres municipios: nueve en San Sebastián Tlacotepec, uno en Eloxochitlán y otro en Tlapanalá. Esto se confirmó tras la aparición del primer brote a finales de agosto, lo que favoreció el despliegue de acciones para evitar el avance acelerado de la plaga en la región.

El gusano barrenador del ganado es la larva de una mosca que deposita sus huevos sobre la piel de animales, generalmente en heridas abiertas, penetra en los tejidos de especies de sangre caliente, principalmente, como bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos; al alimentarse de la carne viva, provoca lesiones severas, infecciones y debilidad, e incluso pueden causar la muerte si no se interviene a tiempo.

Esta plaga representa un peligro prioritario por su alta capacidad de propagación y el daño profundo que ocasiona a la integridad y salud del ganado, afectando la productividad y generando pérdidas económicas considerables para las comunidades rurales que dependen de esta actividad.

A nivel nacional, el Senasica reporta hasta el 8 de noviembre la presencia de 808 casos activos distribuidos en ocho estados: Chiapas lidera la incidencia, con 214 brotes vigentes; Veracruz suma 210, Oaxaca, 159; Yucatán mantiene 141, Quintana Roo, 27; Tabasco, 26; Campeche, 16; Puebla, 11; y Guerrero y Jalisco presentan uno cada uno. Esta concentración de brotes refleja los focos críticos en áreas productoras que requieren atención continua.

El reporte nacional evidencia que Chiapas encabeza la emergencia. Los esfuerzos de monitoreo y control impulsados por Senasica siguen activos, con recomendaciones a los ganaderos para mantener vigilancia constante, aplicar medidas zoosanitarias e informar sobre nuevos brotes de manera oportuna. Las autoridades insisten en que la detección temprana resulta clave para minimizar pérdidas.

Los daños asociados al gusano barrenador pueden favorecer también la aparición de enfermedades secundarias, elevando el riesgo de desabasto y detrimento económico para las comunidades afectadas.