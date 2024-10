Publican en el Periódico Oficial Ordenamiento Ecológico de San Felipe Tepatlán

El pasado 10 de octubre de 2023 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio De San Felipe Tepatlán, el cual, en opinión de académicos y activistas, representa un avance significativo en la defensa del territorio y la gestión comunitaria de los recursos naturales, pues el instrumento permitirá a las comunidades del municipio serrano decidir sobre su futuro, protegiendo su entorno y promoviendo un desarrollo sostenible que respete sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

Luis Enrique Fernández, coordinador de la Licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural, en el campus de Cuetzalan de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), recordó que San Felipe es un municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla con aproximadamente 4 mil 200 habitantes, en su mayoría pertenecientes al pueblo originario totonaco y que el ordenamiento, impulsado desde finales de 2022 por el presidente municipal Antonio Márquez, se desarrolló con recursos del ayuntamiento y apoyo del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).

Agregó que la iniciativa tuvo como propósito crear un instrumento de política pública que permitiera a la comunidad decidir sobre los usos de suelo, así como proteger el territorio contra proyectos no deseados, como ocurrió en el pasado con la oposición al proyecto hidroeléctrico Puebla 1.

Resaltó que el proyecto fue desarrollado en colaboración con el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la máxima casa de estudios y la Licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural y explicó que durante un año y ocho meses, se realizaron 10 sesiones de trabajo comunitario en diferentes localidades del municipio, incluyendo. Estas reuniones permitieron que los habitantes expresaran sus preocupaciones sobre el uso del suelo, el abastecimiento de agua, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, mientras trabajaban junto con los técnicos para construir diagnósticos precisos sobre la situación del territorio.

Uno de los principales hallazgos del proceso, abundó, fue la importante biodiversidad del municipio, que abarca ecosistemas templados, bosques mesófilos y selvas medianas. La comunidad, dedicada principalmente a la agricultura y ganadería, planteó preocupaciones sobre el uso de agroquímicos, la erosión del suelo y la expansión urbana en zonas de riesgo. Las sesiones también identificaron la necesidad de proteger los manantiales y fuentes de agua, ya que la población depende principalmente del agua de lluvia para consumo y riego.

Para abordar estos desafíos, el ordenamiento establece unidades de gestión ambiental con diferentes tipos de políticas ambientales, como la protección, enfocada en conservar los manantiales y zonas con alta biodiversidad; la conservación, que permite un uso regulado del suelo, fomentando prácticas sostenibles; el aprovechamiento sustentable para áreas agrícolas, como cafetales y milpas, amén de la restauración, destinada a terrenos deteriorados por deforestación o contaminación, explicó el también integrante del Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic).

Fernández añadió que las políticas fueron diseñadas en conjunto con la comunidad para garantizar su pertinencia y facilitar la apropiación del proceso por los habitantes. Además, se utilizaron herramientas de sistemas de información geográfica para identificar las zonas de alto riesgo y determinar las mejores estrategias para su gestión.

Una vez concluido el diagnóstico y las propuestas, el proyecto fue revisado y validado por la comunidad en nuevas sesiones de discusión. Tras su aprobación en el cabildo, el ordenamiento se publicó oficialmente, lo que le otorga carácter vinculante, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Mexicana, que garantiza la autonomía municipal en temas de uso de suelo. “Ahora, tanto las autoridades como los habitantes deberán respetar este marco para asegurar el cuidado del territorio como una herencia para las futuras generaciones”, señaló Fernández.

Un aspecto clave del proyecto es la creación del Comité de Ordenamiento Territorial, encargado de supervisar la aplicación de las políticas acordadas. Este órgano, compuesto por representantes comunitarios y técnicos, garantiza que las decisiones sobre el uso del suelo respondan a los intereses locales y previene la imposición de proyectos externos que no respeten la voluntad de la población, resaltó.

Fernández recordó que la elaboración del ordenamiento implicó más de 450 horas de trabajo técnico y 600 horas de trabajo de campo, entre entrevistas, encuestas y análisis de información proveniente de fuentes como el Inegi y la Conapo.

“El esfuerzo del municipio es un ejemplo para el estado de Puebla. San Felipe Tepatlán ha demostrado que, aunque pequeño, puede liderar un proceso complejo que servirá de modelo para otras comunidades”, aseveró.

Por su parte, Lluvia Gómez Texon, investigadora del Cupreder, manifestó que este proceso representa un logro significativo para el municipio, al consolidar un plan de uso sustentable del suelo basado en la participación activa de la población local.

“Es un gran logro tener ya este instrumento de planeación territorial, porque cuando no hay una planeación territorial, ante la llegada de amenazas de distinto tipo, las más comunes son las hidrometeorológicas, muchas veces hay más daño, más afectación. Por supuesto que lo va a seguir habiendo, pero ya con una planeación territorial se hace un poco menos vulnerable tanto el territorio como las personas, entonces sí es importante contar con estas herramientas de planeación territorial y afortunadamente, insisto, San Felipe Tepatlán ya cuenta con el suyo, ya se publicó y algo también importante que resaltar que se hizo con la comunidad, con los habitantes, no solo fue un trabajo de gabinete, sino fue un trabajo donde realmente la comunidad plasmó su conocimiento y no sólo su conocimiento, sino también lo que ellos deseaban para su territorio”.

Indicó que el ordenamiento, además, garantiza que la comunidad mantenga el control sobre su territorio, incluso ante cambios de administración, gracias a la conformación de un comité de ordenamiento territorial. Este comité será responsable de dar continuidad a las estrategias planteadas y asegurarse de que las políticas de conservación y restauración se cumplan de manera adecuada.

Diana Pérez, representante del Consejo Tiyat Tlali, destacó que este ordenamiento no sólo surge como un instrumento de planeación, sino también como un avance en la defensa del territorio que ha enfrentado amenazas por lo menos en las dos décadas de este siglo.

Para la defensora del territorio, la publicación de este programa refleja el esfuerzo sostenido de casi una década en la defensa del territorio y el medio ambiente. El ordenamiento establece una hoja de ruta para lograr un uso sostenible de los recursos naturales del municipio, evitando que proyectos no deseados puedan imponerse sin consulta previa. Además, el proceso participativo asegura que los habitantes de San Felipe Tepatlán se apropien del proyecto, lo que facilitará su continuidad y aplicación efectiva.

“El éxito de este programa radica en que se ha trabajado de manera conjunta con la comunidad. No solo es un logro institucional, sino una victoria para todos los habitantes que participaron en las consultas y talleres”, destacó. Pérez y enfatizó que este tipo de ordenamientos permiten construir un futuro más seguro para las comunidades, al reducir su vulnerabilidad frente a amenazas como los fenómenos hidrometeorológicos, además de fomentar la conservación del territorio para las futuras generaciones.