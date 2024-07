Publican carta abierta a Sheinbaum: “Los juzgadores no somos políticos”

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Ciudad de México. A través de una “Carta abierta a la virtual presidenta electa de México”, 42 jueces y magistrados de circuito manifestaron a Claudia Sheinbaum Pardo su preocupación sobre la eventual reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que advierten que elegir a los impartidores de justicia por el voto popular los pone en la posición de políticos y tira la inversión del Estado de los últimos 30 años que derivó en el actual sistema carrera judicial.

“Presidenta, los juzgadores no somos políticos, no competimos en la arena política, menos aun si hemos sido señalados frecuentemente por no haber resuelto en el sentido que una de las partes pretendió, sin la posibilidad de rebatir en igualdad de condiciones esas críticas”, señala la carta que circula en redes sociales.