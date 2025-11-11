Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasPolítica

PT busca afiliar a 60 mil nuevos militantes en Puebla entre 2025 y 2026

PT en Puebla busca afiliar 60 mil militantes entre 2025 y 2026, mientras enfrenta depuración de dobles afiliaciones detectadas por INE.
PT en Puebla busca afiliar 60 mil militantes entre 2025 y 2026, mientras enfrenta depuración de dobles afiliaciones detectadas por INE.
Efraín Núñez

El Partido del Trabajo en Puebla proyecta afiliar 60 mil nuevos integrantes entre 2025 y 2026, confirmó Sergio Sosa, coordinador estatal de procesos de afiliación del comité local. Actualmente el registro de militantes es de 21 mil personas, con lo cual, de alcanzar su objetivo, el partido triplicaría su base de miembros.

Sosa sostuvo que en años recientes han sido detectadas dobles afiliaciones de militantes con otras fuerzas políticas, principalmente Morena, aliado nacional del PT en el proyecto de la cuarta transformación, así como de otras agrupaciones partidistas. Dichas duplicidades se identifican mediante auditorías del Instituto Nacional Electoral y, tras ello, el comité estatal ejecuta la depuración correspondiente del padrón.

El coordinador estatal atribuye el crecimiento en la base de militantes a las alianzas estratégicas que el PT ha consolidado con Morena y el Partido Verde Ecologista de México, tanto en el ámbito nacional como local, lo que ha fortalecido su presencia política y capacidad de convocatoria.

La fuerza electoral del PT en Puebla se refleja en los resultados de los últimos comicios locales, en los cuales el partido logró obtener seis curules en el Congreso estatal, incrementando su peso legislativo y su capacidad de negociación en temas esenciales para la entidad.

El dirigente enfatizó que el reto fundamental para el partido será mantener la transparencia en los procesos de afiliación, evitar prácticas de doble militancia y respetar las disposiciones del INE para conservar la credibilidad ante sus militantes y frente a los electores poblanos.

El PT persigue esta meta en un contexto nacional de alianzas y disputas internas entre los partidos de la cuarta transformación, lo cual exige especial cuidado en la actualización de los registros y la depuración oportuna de casos de afiliación múltiple detectados por el órgano electoral.

Temas

Más noticias

Internacional

EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

La Jornada -
Afp Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques...
Internacional

Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Jornada -
Sputnik San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presupuesto para Puebla en 2026 tendría un incremento del 5%, estima Gaspar

Efraín Núñez -
El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 en el estado ascendería a 131 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento del 5...
00:00:59

El PAN no puede criticar el tema de seguridad; hizo de Puebla el primer lugar de robo de combustible: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier  lanzó este jueves un fuerte señalamiento contra el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, al acusar que no pueden...

Propone diputado de Morena hasta seis años de cárcel por hacer apología del delito en espectáculos masivos

Efraín Núñez -
Miguel Trujillo de Ita, diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una propuesta de reforma al Código Penal de Puebla que establece sanciones...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025