PT busca afiliar a 60 mil nuevos militantes en Puebla entre 2025 y 2026

El Partido del Trabajo en Puebla proyecta afiliar 60 mil nuevos integrantes entre 2025 y 2026, confirmó Sergio Sosa, coordinador estatal de procesos de afiliación del comité local. Actualmente el registro de militantes es de 21 mil personas, con lo cual, de alcanzar su objetivo, el partido triplicaría su base de miembros.

Sosa sostuvo que en años recientes han sido detectadas dobles afiliaciones de militantes con otras fuerzas políticas, principalmente Morena, aliado nacional del PT en el proyecto de la cuarta transformación, así como de otras agrupaciones partidistas. Dichas duplicidades se identifican mediante auditorías del Instituto Nacional Electoral y, tras ello, el comité estatal ejecuta la depuración correspondiente del padrón.

El coordinador estatal atribuye el crecimiento en la base de militantes a las alianzas estratégicas que el PT ha consolidado con Morena y el Partido Verde Ecologista de México, tanto en el ámbito nacional como local, lo que ha fortalecido su presencia política y capacidad de convocatoria.

La fuerza electoral del PT en Puebla se refleja en los resultados de los últimos comicios locales, en los cuales el partido logró obtener seis curules en el Congreso estatal, incrementando su peso legislativo y su capacidad de negociación en temas esenciales para la entidad.

El dirigente enfatizó que el reto fundamental para el partido será mantener la transparencia en los procesos de afiliación, evitar prácticas de doble militancia y respetar las disposiciones del INE para conservar la credibilidad ante sus militantes y frente a los electores poblanos.

El PT persigue esta meta en un contexto nacional de alianzas y disputas internas entre los partidos de la cuarta transformación, lo cual exige especial cuidado en la actualización de los registros y la depuración oportuna de casos de afiliación múltiple detectados por el órgano electoral.