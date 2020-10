PT investigará y sancionará venta de candidaturas en Puebla

Ante las versiones de que miembros del Partido del Trabajo (PT) están ofreciendo candidaturas para la elección de 2021 a cambio de un pago, los integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal (CCE) se deslindaron de esa práctica y anunciaron una investigación para sancionarla.

Las acciones se anunciaron en una conferencia de medios en línea que se intentó sabotear a través de un usuario de la aplicación zoom que no ha sido identificado, quien difundió durante el enlace canciones y videos con contenido sexual, en un intento de silenciar el pronunciamiento de los liderazgos.

La semana pasada, trascendió que Ana María Mendoza Cruz, quien también es identificada como “La Coronela”, se encuentra supuestamente detrás de la venta de candidaturas en el PT.

Los integrantes del CCE evitaron confirmar esa práctica, así como señalar a los responsables, pues dijeron que tuvieron conocimiento de la misma a través de algunos medios de comunicación locales.

“El Partido del Trabajo no está vendiendo candidaturas, no está ofreciendo candidaturas, no tenemos ningún compromiso con nadie. Nos deslindamos de cualquier persona que en su momento, en algún municipio, pida dinero a cambio de candidaturas”, enfatizó Rafael Ramírez Hernández, integrante del CCE.

Aclaró que la Comisión Coordinadora Estatal es el único órgano facultado por la dirigencia nacional para llevar a cabo el proceso de selección de abanderados, razón por la cual se instaló ayer en la capital del estado para empezar a escuchar a los interesados en participar en los comicios locales de 2021, en los que se renovarán las 217 presidencias municipales y el Congreso local.

En entrevista posterior con La Jornada de Oriente, dio a conocer que el PT llevará a cabo una investigación sobre la supuesta venta de candidaturas para sancionarla, en caso de que se corroboren los hechos.