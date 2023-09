PT impulsará a Lizeth Sánchez en la contienda de Morena por la gubernatura; PVEM, en la indefinición

Ante la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de abrir el proceso de selección de candidato a gobernador a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), la secretaria de Bienestar Lizeth Sánchez García confirmó que será propuesta por el PT, mientras el PVEM se mantiene en la indefinición.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Lizeth Sánchez dio a conocer que solicitará su registro el lunes 25 de septiembre, por lo que esta semana acordará con el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, su renuncia al cargo.

De no lograr el respaldo del Consejo Estatal de Morena para ser una de las propuestas que medirá Morena, explicó que el PT gestionará con el partido lopezobradorista su incorporación al proceso, para llegar como propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).

De paso, rechazó sentirse en desventaja frente a los aspirantes que llevan meses promoviéndose con espectaculares y pinta de bardas.

“Ellos podrán tener toda la lana del mundo, pero Liz Sánchez tiene el cariño del pueblo. Yo sí he caminado junto al pueblo, por eso el piso parejo no me preocupa, a mí lo que me preocupa es el piso digno, abatir la pobreza y darle mejores condiciones de vida a las personas”, anotó.

La Jornada de Oriente solicitó al dirigente estatal del verde ecologista, Jaime Natale Uranga, aclarar si ese instituto político participará en la contienda interna de Morena o se mantendrá en la línea de competir solos en la elección de 2024, pero no había dado respuesta en el momento en que esta nota fue publicada.

CNE abrió contienda de Morena a aliados

--

La CNE determinó el viernes pasado que los aspirantes del PT y el PVEM podrán registrarse en su proceso de selección, para ser considerados en la encuesta que definirá al candidato a gobernador.

“Dicha solicitud de inscripción surte los mismos efectos y los coloca en igualdad de circunstancias que las y los militantes y simpatizantes de Morena dentro del proceso”, garantizó ese órgano nacional de Morena.