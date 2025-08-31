Puebla participa en 40 proyectos federales durante el primer año de Sheinbaum

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó este domingo que el estado de Puebla participa en 40 proyectos federales durante el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien este lunes presentará su primer informe de gobierno.

Entre los proyectos más destacados, el mandatario mencionó el inicio del rescate del río Atoyac y la próxima inauguración del Hospital San Alejandro.

​En una conferencia de prensa, Armenta Mier reconoció el apoyo del gobierno federal y señaló que la administración estatal trabaja bajo la visión del “humanismo mexicano” de la presidenta Sheinbaum.

“Le ha dado una atención extraordinaria, lo que se refleja en el avance de infraestructura y en la organización comunitaria”, afirmó.

​El morenista precisó que el Hospital San Alejandro, reconstruido tras los daños del sismo de 2017, es una prioridad para la Federación.

Aunque la obra civil del nosocomio, ya está concluida, aún falta el equipamiento.

Armenta Mier adelantó que, según lo abordado por la presidenta en una de sus conferencias matutinas, se prevé que el nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se inaugure en un plazo de mes y medio a dos meses.

​Por su parte, la secretaria de Ciencia, Celina Peña Guzmán, detalló que los 40 proyectos en los que participa Puebla abarcan áreas como seguridad, educación, tecnología, ciencia, turismo y protección a las mujeres.

Señaló que algunos ya se ejecutaron, como los Juegos Nacionales de la Conade, mientras que otros están en proceso.

En el ámbito tecnológico, mencionó 15 de los 17 proyectos en los que Puebla está involucrada, como el vehículo eléctrico de Olinia, la fábrica de semiconductores y el Gran Telescopio Milimétrico.

​Avances en infraestructura y ahorro de costos

​El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que con el apoyo del gobierno federal se han acelerado las obras de pavimentación y rehabilitación de vialidades en la capital y la zona metropolitana.

​Entre las obras destacadas, mencionó la conclusión de la carretera de San Francisco Totimehuacán a Africam Safari.

También reportó un avance del 53 por ciento en la rehabilitación de los laterales de la autopista a Cholula y un 19 por ciento en el Camino al Batán.

Anunció, además, la programación de nueve vialidades adicionales que estarán listas antes de noviembre.

Contreras de los Santos destacó que estas obras se realizan con un ahorro del 68.4 por ciento al ejecutarse directamente con módulos de pavimentación en lugar de contratar empresas privadas.

​Detalló que, con las 14 sedes regionales de módulos de maquinaria, se llevan a cabo 63 acciones en 17 municipios, beneficiando a más de 3.2 millones de habitantes.

Estas acciones incluyen el mejoramiento de caminos rurales y urbanos, apoyo al sector agropecuario, atención a emergencias climáticas y el mantenimiento de rutas de evacuación del volcán.

​Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta adelantó que en septiembre se adquirirán cuatro módulos adicionales de maquinaria para pavimentación.

Indicó que estas unidades se utilizarán primero en municipios del estado y posteriormente en la capital, para lo cual el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, deberá presupuestar el pago del personal.