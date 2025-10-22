Miércoles, octubre 22, 2025
SDR y mujeres agricultoras de Atlixco arrancan proyecto verde

Productores de flores ornamentales de Atlixco durante el arranque del proyecto FlorAtlixco Plant Shop, impulsado por la SDR
Productores de flores ornamentales de Atlixco durante el arranque del proyecto FlorAtlixco Plant Shop, impulsado por la SDR.
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Un grupo de mujeres y hombres del campo de este municipio, con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del gobierno del estado, arrancó un nuevo proyecto agrícola denominado FlorAtlixco Plant Shop.

Los involucrados compartieron que es temporada alta y, como cada año, las flores de los muertos se convierten en símbolo y sustento. Los productores no sólo cultivan, también venden directamente, comparten saberes y participan en un proyecto respaldado por la mencionada SDR.

Atlixco tiene todo para liderar el mercado nacional de plantas y flores ornamentales”, afirmó Aracely Corona, directora de Vinculación a los Mercados de la SDR. Aseguró que el gobernador Alejandro Armenta ha puesto especial atención en fortalecer al sector viverista, un motor económico que en esta zona da trabajo a cientos de familias.

Vendedores de Izúcar de Matamoros, Huaquechula y Tepeojuma se sumarán al proyecto conformando una red regional que promete diversificar la oferta y ampliar los canales de comercialización.

