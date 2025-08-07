Jueves, agosto 7, 2025
Provoca exasperación en automovilistas el pago de multas de tránsito en el CAM

Patricia Méndez

Un día completo pierde un ciudadano para cumplir con el pago de multas de tránsito o derivadas del uso incorrecto de los parquímetros, debido a que debe destinar tiempo para trasladarse al Centro de Atención Municipal (CAM), en donde debe esperar por lo menos una hora y media únicamente para realizar uno de los tres pasos que este trámite requiere.

La situación fue reconocida por el subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, Norman Campos Velázquez, quien indicó que ya se trabaja en mejorar la atención en el cobro de las sanciones y atender a los usuarios con mayor rapidez a fin de evitar que la ciudadanía pierda tiempo en las filas.

Personas que tienen puestos de copias o de venta de alimentos en el Mercado Venustiano Carranza, que se encuentra a un costado del CAM, sobre la avenida 4 Poniente, señalaron a La Jornada de Oriente, que es notorio un incremento en el número de personas que van a pagar una multa, pues las filas que se observan todos los días, ya alcanzan todo el frente de este centro de abasto cuando hasta hace unos meses esto no ocurría.

A decir de los propios usuarios, el aumento en el número de poblanos formados en el CAM se debe al inicio del cobro de parquímetros, pues hay muchas multas por ocupar incorrectamente estos espacios.

Mediante un sondeo realizado por quien esto escribe, fue posible recoger testimonios de ciudadanos que dijeron haber perdido todo un día de trabajo para acudir al CAM a pagar su multa, pues no se sabe con certeza el tiempo que este trámite requerirá ante las largas filas que surgen todos los días.

“Me tardé entre 45 y 50 minutos, es muchísimo tiempo, creo que no están muy organizados ahí adentro, porque yo pasé muy rápido pero en otras cajas, para recoger las placas se tardan muchísimo. Dejé de atender unas citas de trabajo en una fábrica”, comentó un ciudadano de nombre Antonio Cesín.

“Vine a sacar copias, me regreso y me voy a la fila pero la fila está hasta afuera, parece que hay mucho retiro de placas”, comentó el señor Manuel Valle, quien refirió que ya no labora pues es jubilado pero tuvo cosas personales que dejó sin atender por pagar la multa, trámite en el que tardó más de media hora.

“Me quitaron la placa por estacionarme sin registrar mi carro en los parquímetros, me formé en la fila para recibir información es rápida pero es muy tardado el recoger la placa”, comentó otro usuario cuyo nombre omitió pero dijo que perdió todo un día de trabajo.

Una vez que las personas ingresan las oficinas municipales referidas, se dirigen al módulo de información, en donde los encargados les indican qué documentos deben llevar, o bien, les explican cómo consultarlos en internet a través de un Código QR.

Después de que las personas ya saben qué documentos deben presentar, entonces, salen del CAM para sacar copias, usualmente, en los puestos que se encuentran dentro del Mercado Venustiano Carranza, pues son los más cercanos.

Posteriormente, los contribuyentes hacen el pago de la multa, lo que resulta fácil y rápido, según comentaron, pues indicaron que es posible hacerlo en efectivo o con tarjeta bancaria, y que no es necesario esperar más de 10 minutos.

La traba, dijeron, se encuentra en el área para recoger las placas vehiculares que previamente fueron retiraras por los agentes de Tránsito, pues la mayoría de los entrevistados coincidieron que tardaron hasta una hora y media formados para esperar la identificación metálica.

Planean reducir pasos en el pago de multas

El tema fue abordado por el regidor Leobardo Rodríguez durante la reunión de la Comisión de Movilidad que se realizó este miércoles y en la que Norman Campos reconoció que el tiempo de espera es una problemática de la que el alcalde José Antonio Chedraui Budib es sabedor.

En ese sentido, indicó que ya sostuvo reuniones con la Tesorería Municipal, con el área de gobierno electrónico, así el personal del CAM para revisar la posibilidad de reducir los pasos para el pago de multas así como para abrir más cajas y evitar filas.

