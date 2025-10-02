Jueves, octubre 2, 2025
Para el primer trimestre de 2026 estará listo el prototipo de Olinia

Yadira Llaven Anzures

El prototipo del que será el primer automóvil eléctrico ensamblado con ingeniería y tecnología totalmente mexicana estará listo para presentarse en el primer trimestre de 2026.

Así lo confirmó este jueves la secretaria de Ciencia y Tecnología de Puebla, Celina Peña Guzmán, quien destacó que este vehículo, impulsado por el Gobierno Federal con la participación clave de Puebla, se distingue de cualquier otro proyecto en la región, incluyendo el de Tlaxcala.

En rueda de prensa, la funcionaria estatal aclaró la diferencia fundamental entre el proyecto Olinia y el auto eléctrico que Tlaxcala planea ensamblar, incluso antes de que finalice el año.

“Olinia está haciendo toda la producción de todas las piezas, las partes y la tecnología”, aseguró la secretaria. 

Además, resaltó que “es un auto 100 por ciento mexicano en el que no tenemos la intención de comprar componentes y ensamblar aquí”.

Mientras que el prototipo de Tlaxcala se centraría en el ensamblaje de piezas que no son necesariamente nacionales.

Por lo tanto, destacó que Olinia representa un esfuerzo integral de desarrollo intelectual con ingeniería mexicana, componentes mexicanos, semiconductores mexicanos y, por supuesto, un ensamblaje mexicano.

La titular de Ciencia y Tecnología enfatizó que la participación de Puebla es un “grano de arena” esencial en los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el equipo colegiado que lidera el proyecto a nivel federal.

