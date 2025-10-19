Domingo, octubre 19, 2025
NoticiasInternacional

“No a los reyes”: millones toman las calles en 50 estados de EU contra Trump

La Jornada

Washington. Enormes multitudes tomaron este sábado las calles a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos en manifestaciones en contra de Donald Trump, desde Nueva York hasta San Francisco, bajo el lema “No a los reyes”, unos meses después de una jornada en la que protestaron millones de personas.

Aproximadamente 7 millones de personas participaron en más de 2 mil 700 manifestaciones, según los organizadores. Se congregaron en grandes ciudades como Washington, Boston, Chicago y Atlanta, hasta en pequeños pueblos, e incluso cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, donde el mandatario pasa el fin de semana.

“El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”, afirma el movimiento “No Kings” (“No a los reyes”), que reúne a unas 300 organizaciones, en su sitio web.

En Nueva York, miles marcharon por Broadway desde Times Square el sábado con este mensaje ferviente, pero joviales en espíritu. Entre ellos, Nadja Rutkowski, quien emigró a Estados Unidos desde Alemania a los 14 años y se manifiesta por temor a que la historia fascista pueda repetirse.
“Vengo de un país donde lo que está sucediendo ahora ya sucedió antes en 1938“, contó a la AFP.

“La gente está siendo secuestrada en las calles”, dijo. “Lo sabemos, lo vemos, está pasando en tiempo real. Así que tenemos que levantarnos”, insistió.

Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como “Las reinas dicen no a los reyes” y “¡Protestamos porque amamos a Estados Unidos y queremos recuperarlo!”

Millones de personas asistieron a las protestas del 14 de junio, después de que Trump ordenara el despliegue de tropas en Los Ángeles, una medida que llevó a sus críticos a acusarlo de actuar como un dictador.

Fue el día de manifestaciones más multitudinario desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero.

En junio, Trump prometió usar una fuerza “muy grande” si los manifestantes intentaban interrumpir el desfile militar en Washington D.C. Desde entonces, amplió el despliegue de tropas en ciudades estadounidenses, lo que ha indignado a sus críticos.

“Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey”, declaró Trump en Fox News ante las protestas.

“Este presidente es una vergüenza y espero que hoy haya millones de personas en las calles”, declaró Stephanie, una trabajadora hospitalaria de 36 años que no quiso dar su apellido a la AFP en el barrio de Queens, en Nueva York.

“País de iguales”

Además de ciudades importantes como Washington, Boston, Chicago, Atlanta y Nueva Orleans, se esperan protestas en pueblos pequeños de los 50 estados e incluso en Canadá.

El jueves, Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), indicó que los manifestantes quieren transmitir que “somos un país de iguales”.
“Somos un país de leyes que se aplican a todos, de debido proceso y de democracia. No seremos silenciados”, sostuvo.

Leah Greenberg, cofundadora del Proyecto Indivisible, criticó los esfuerzos de la administración Trump por enviar a la Guardia Nacional a ciudades del país, reprimir a migrantes indocumentados y procesar a opositores políticos.
“Es el manual clásico del autoritarismo: amenazar, difamar y mentir, asustar a la gente para que se someta”, dijo Greenberg. “No nos dejaremos amedrentar”, agregó.

El actor ganador del Óscar, Robert De Niro, conocido crítico de Trump, llamó a movilizarse.
“Hemos tenido dos siglos y medio de democracia (…) a menudo desafiante, a veces desordenada, pero siempre esencial”, manifestó en un breve video.

“Ahora tenemos a un aspirante a rey que quiere arrebatárnosla: el Rey Donald I“, dijo.
“Nos estamos levantando nuevamente esta vez, alzando nuestras voces de manera no violenta para declarar: No a los reyes“.

También puedes leer: Recorre Sheinbaum Huehuetla, Hidalgo, para acelerar entrega de apoyos por lluvias.

Temas

Más noticias

Nacional

EZLN y CNI han recaudado 212 mil pesos para damnificados indígenas de Veracruz

La Jornada -
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informaron que hasta este viernes...
Nacional

Recorre Sheinbaum Huehuetla, Hidalgo, para acelerar entrega de apoyos por lluvias

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que personal del gobierno federal comenzó el censo de viviendas dañadas en el municipio de Huehuetla,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

EU repatriará a dos sobrevivientes de ataque en el Caribe: Trump

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Washington repatriará a los dos sobrevivientes del ataque del pasado jueves en el Caribe, a...

Bajo el lema “No a los reyes”, protestan contra Trump en varias ciudades de EU

La Jornada -
Washington. Opositores al presidente Donald Trump se congregarán este sábado en manifestaciones convocadas desde Nueva York hasta San Francisco bajo el lema "No a...

Trump “no tolerará más a Maduro”, advierte la Casa Blanca

La Jornada -
Washington. La Casa Blanca afirmó ayer que Nicolás Maduro es “un mandatario ilegítimo, al frente de un régimen involucrado en el narcotráfico hacia Estados...

Más noticias

EZLN y CNI han recaudado 212 mil pesos para damnificados indígenas de Veracruz

La Jornada -
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informaron que hasta este viernes...

Recorre Sheinbaum Huehuetla, Hidalgo, para acelerar entrega de apoyos por lluvias

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que personal del gobierno federal comenzó el censo de viviendas dañadas en el municipio de Huehuetla,...

La ONU ‘murió’ en Gaza cuando fallecieron de hambre los dos primeros bebés: relator

La Jornada -
Michael Fakhri, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, afirmó que “la ONU murió en Gaza”...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025