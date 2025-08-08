Viernes, agosto 8, 2025
NoticiasEstado

Destitución de funcionaria genera manifestaciones a favor y en contra del alcalde de Tehuacán

Seguidores de Lourdes Gallardo señalaron que su despido fue por ser incómoda para Barroso

Manifestaciones en Tehuacán por la destitución de la administradora del mercado La Purísima.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Manifestaciones a favor y en contra del presidente municipal de Tehuacán se dieron durante el jueves, generadas por la destitución de Lourdes Gallardo Granados como administradora del Mercado La Purísima. Seguidores de la exfuncionaria protestaron frente al edificio Morelos señalando que su destitución fue porque ella es una figura incómoda para el alcalde Alejandro Barroso; mientras tanto otros locatarios y presidentes de colonia se apostaron frente al Palacio Municipal para manifestar su apoyo al edil y advirtieron que no permitirán que foráneos lleguen a mandar al municipio.

A favor de la destitución se manifestaron locatarios y colonos
A favor de la destitución se manifestaron locatarios y colonos

Tal como lo habían anunciado, quienes apoyan a Lourdes Gallardo se movilizaron la mañana del jueves para pedir que se le reinstale como administradora del mercado, su argumento es que ella ha dado apertura a comerciantes y productores, lo cual no había ocurrido en otras administraciones donde se mantenía un coto de poder de organizaciones añejas.

Expusieron que la exfuncionaria trabajó en favor de los comerciantes y no a beneficio del alcalde Alejandro Barroso, lo que finalmente llevó al edil a destituirla con el apoyo de otros líderes que mantienen el poder del zoco.

En defensa del munícipe llegaron al Palacio los comerciantes que desde hace meses solicitaron el cambio de Lourdes Gallardo, a quien han señalado en repetidas ocasiones de generar divisionismo en el mercado, despojar de plataformas a comerciantes, hacer cobros excesivos y beneficiar a un grupo del que ella es líder.

A esos locatarios se sumaron presidentes de colonias quienes aseveraron que su presencia en la manifestación fue porque quienes apoyan a Gallardo Granados son personas que no radican en Tehuacán, sino que llegan de otros municipios donde ya han creado desestabilización.

Bajo la advertencia de que no aceptarán que gente de fuera llegue al municipio a tratar de imponer funcionarios o a obligar a las autoridades a ceder ante sus demandas, los comerciantes y colonos se apostaron frente al palacio ante la posibilidad de que el otro grupo llegar hasta ese edificio.

Finalmente, los manifestantes se retiraron de ambos puntos sin que hasta el momento se conozca un posicionamiento por parte de las autoridades municipales que no entablaron diálogo con ninguno de los grupos, pero los comerciantes que se apostaron en el Palacio advirtieron que tomarían las oficinas del Mercado La Purísima hasta que se dé a conocer el nombre de quien quedará al frente de esa administración.

También puedes leer: Destituyen a administradora del mercado La Purísima tras bloqueo carretero en Tehuacán

Temas

Más noticias

Internacional

Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

La Jornada -
Ap Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades...
Nacional

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Locatarios de La Purísima exigen reinstalación de administradora y acusan al alcalde de Tehuacán de negociar obras

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tras la destitución de Lourdes Gallardo como administradora del mercado La Purísima, un grupo de locatarios de Tehuacán salió en su defensa para exigir...

Destituyen a administradora del mercado La Purísima tras bloqueo carretero en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tras más de cinco horas de bloqueo carretero y la liberación de la caseta de cobro 76 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, comerciantes del mercado...

Barroso lleva ocho meses en el cargo y ya muchos quieren que se acabe su trienio

Fermín Alejandro García -
El paro de la Policía Municipal de Tehuacán -de este miércoles– ha coincidido con la fecha en que Alejandro Barroso Chávez está cumpliendo los...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025