Destitución de funcionaria genera manifestaciones a favor y en contra del alcalde de Tehuacán

Manifestaciones a favor y en contra del presidente municipal de Tehuacán se dieron durante el jueves, generadas por la destitución de Lourdes Gallardo Granados como administradora del Mercado La Purísima. Seguidores de la exfuncionaria protestaron frente al edificio Morelos señalando que su destitución fue porque ella es una figura incómoda para el alcalde Alejandro Barroso; mientras tanto otros locatarios y presidentes de colonia se apostaron frente al Palacio Municipal para manifestar su apoyo al edil y advirtieron que no permitirán que foráneos lleguen a mandar al municipio.

Tal como lo habían anunciado, quienes apoyan a Lourdes Gallardo se movilizaron la mañana del jueves para pedir que se le reinstale como administradora del mercado, su argumento es que ella ha dado apertura a comerciantes y productores, lo cual no había ocurrido en otras administraciones donde se mantenía un coto de poder de organizaciones añejas.

Expusieron que la exfuncionaria trabajó en favor de los comerciantes y no a beneficio del alcalde Alejandro Barroso, lo que finalmente llevó al edil a destituirla con el apoyo de otros líderes que mantienen el poder del zoco.

En defensa del munícipe llegaron al Palacio los comerciantes que desde hace meses solicitaron el cambio de Lourdes Gallardo, a quien han señalado en repetidas ocasiones de generar divisionismo en el mercado, despojar de plataformas a comerciantes, hacer cobros excesivos y beneficiar a un grupo del que ella es líder.

A esos locatarios se sumaron presidentes de colonias quienes aseveraron que su presencia en la manifestación fue porque quienes apoyan a Gallardo Granados son personas que no radican en Tehuacán, sino que llegan de otros municipios donde ya han creado desestabilización.

Bajo la advertencia de que no aceptarán que gente de fuera llegue al municipio a tratar de imponer funcionarios o a obligar a las autoridades a ceder ante sus demandas, los comerciantes y colonos se apostaron frente al palacio ante la posibilidad de que el otro grupo llegar hasta ese edificio.

Finalmente, los manifestantes se retiraron de ambos puntos sin que hasta el momento se conozca un posicionamiento por parte de las autoridades municipales que no entablaron diálogo con ninguno de los grupos, pero los comerciantes que se apostaron en el Palacio advirtieron que tomarían las oficinas del Mercado La Purísima hasta que se dé a conocer el nombre de quien quedará al frente de esa administración.

