Protestas de padres del CENDI causan bloqueos en Texmelucan y la capital poblana

Padres de familia y personal del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Diego Rivera” en San Martín Texmelucan intensificaron sus protestas este miércoles con bloqueos viales en ese municipio y en la capital poblana, además de una marcha hacia las casetas de peaje de la autopista México–Puebla. Las acciones tienen como objetivo denunciar el presunto mal manejo de recursos en la institución y exigir la reincorporación de al menos 19 docentes y trabajadores administrativos despedidos de forma que consideran injustificada.

Desde temprana hora, los manifestantes se apostaron en la entrada principal del municipio, a la altura de la antigua Nissan y la estación de bomberos, provocando afectaciones considerables al tránsito local. Portando pancartas y lanzando consignas, los inconformes demandaron explicaciones claras por parte de las autoridades educativas ante la falta de transparencia en la gestión del CENDI.

La protesta también ocasionó simultáneamente el cierre vial desde la Unidad Habitacional San Bartolo hasta el Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla, generando un severo congestionamiento que obligó a decenas de ciudadanos a caminar largas distancias para transbordar entre unidades del transporte público y así poder llegar a sus centros de trabajo o escuelas.

De acuerdo con testimonios de madres y padres, la salida del personal ha dejado sin atención educativa a más de 280 menores, cuyas edades oscilan entre uno y doce años. Los inconformes señalaron que el recorte de personal ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio, afectando gravemente el desarrollo y seguridad de los menores atendidos por esta institución pública.

En respuesta a las movilizaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla emitió un comunicado en el que aseguró que está brindando acompañamiento a las familias afectadas y se mantendrá vigilante para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas inscritos en el centro.

Mientras tanto, la movilización continuaba su avance hacia las casetas de cobro de la autopista, donde los manifestantes planean extender sus protestas como medida de presión para obtener una respuesta efectiva de las autoridades estatales. No se reportaron incidentes mayores durante las primeras horas de las manifestaciones, aunque las autoridades locales recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles interrupciones viales.

