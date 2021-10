Protestan trabajadores del OOSAPAT para exigir el pago del fondo de ahorros

Tehuacán. Trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT) realizaron paro de labores durante la mañana para exigir la entrega de sus ahorros correspondientes a este año, pues mañana concluye la actual administración municipal y es probable que el director de ese órgano descentralizado del ayuntamiento también se vaya.

Señalaron que según algunos de los trabajadores debería existir una cuenta bancaria en la cual se deposita el fondo de ahorros, pero el director, Jaime Enrique Barbosa Puertos, aclaró que el OOSAPAT no tiene ese método financiero y tampoco se aplicó durante la gestión del exdirector, Rubén Huitrón López.

Los inconformes expresaron su temor ante la posibilidad de que Jaime Enrique Barbosa sea removido del cargo y que, quien llegue a ocupar la dirección se deslinde de la entrega de los ahorros de los más de 300 trabajadores que se encuentran a la espera de recibir ese recurso económico, que durante lo que va del año se les ha ido descontando.

- Anuncio -

Barbosa Puertos aseguró a los manifestantes que no se les puede dar ese recurso de inmediato porque es un tema de carácter contable, pero dejo entrever que no se tiene disponible en este momento.

En su explicación resaltó que el salario que percibe cada trabajador se contabiliza de dos maneras, en sueldo neto y sueldo bruto, el primero es lo que cada quincena se entrega al empleado, mientras que el segundo se compone por un proporcional que la parte patronal se queda para cubrir pagos como el ISR, la seguridad social y lo correspondiente al fondo del ahorro.

Muy claro dijo que el salario neto “no se toca” al tiempo de agregar que el bruto se calcula fiscalmente y se va cubriendo conforme se van generando los pagos de ISR, que es mensual y el IMSS, en ese sentido sostuvo que no existe ninguna deuda y que todos los trabajadores están dados de alta en el IMSS.

Si bien dijo que en caso de irse hará la entrega del organismo con presupuestos bien definidos para cada compromiso, también aseveró que “son más de 10 millones que no entraron este año, si estuvieran esos 10 millones ni estaríamos platicando, pero entiendan que la gente no ha pagado, entiendan que esto es pandemia, entiéndanlo ¿de dónde vamos a agarrar si el organismo no recibe subsidio?”.

Finalmente, con la promesa de que el recurso que reclaman va a quedarse para que el siguiente encargado del organismo se los entregue cuando llegue el momento, los trabajadores retornaron a sus labores.