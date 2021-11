Protestan exdocentes de la UAP en Casa Aguayo; piden intervención de Barbosa ante posible desalojo de sus viviendas

Exdocentes y extrabajadores administrativos jubilados de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) protestaron este jueves frente a Casa Aguayo para pedir justicia y la intermediación del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en el intento de desalojo de sus viviendas asentadas en el lugar conocido como exrancho Vaquerías, que adquirió el Suntuap.

El terreno de 120 mil 880 metros cuadrados fue adquirido hace un par de décadas por los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) y se ubica a espaldas del Mercado Independencia, al sur de la capital poblana.

En entrevista con La Jornada de Oriente el economista Héctor Bolaños Herrera aclaró que la manifestación no es en contra del mandatario estatal, por el contrario, informó que están buscando su ayuda para frenar a la “delincuencia organizada”, que intenta despojarlos de su patrimonio.

El vocero de los colonos dijo que entregaron un documento a la Dirección Gobernación, en el que piden la nulidad del proceso legal que busca despojarlos de sus viviendas, debido a que el juicio se encuentra “amañado”.

Al mediodía un grupo de habitantes del predio Vaquerías se apostó frente a Casa Aguayo, oficinas del mandatario estatal, con pancartas en mano para exclamar justicia y su oposición al desalojo.

En una de las cartulinas se pudo leer el mensaje: “señor gobernador urge su intervención ante semejante corrupción estatal; pretenden despojarnos de nuestro derecho humano a la vivienda”.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) logró el año pasado una suspensión provisional -con número de expediente 1488/2020- que impide que las 350 familias sean desalojadas del predio de 120 mil 880 metros cuadrados.

El exacadémico explicó que el predio tiene un valor comercial por arriba de los 500 millones de pesos, y en una confabulación entre el juez Tercero de lo civil, Hugo Isaac Arzola Muñoz, se redujo al 1.8 millones de pesos, para beneficiar a un supuesto asesor del Suntuap, de nombre José Luis Espinoza Vega, para que se le entregara el citado terreno por el incumplimiento del pago de salario.

Enfatizó que la presunta deuda a Espinoza Vega no era mayor a 1.8 millones de pesos y, de manera irregular, el juez decidió entregarle el predio para resarcir el pago.

El profesor Héctor Bolaños afirmó que José Luis Espinoza no ha podido acreditar que fue asesor del sindicato, debido a que su contratación tuvo que ser resultado de un acuerdo de asamblea, lo cual nunca ocurrió.

Por esta razón, advirtió que denunciarán de “organización delictuosa” al juez Hugo Isaac Arzola y a José Luis Espinoza, por beneficiar a un particular con la entrega del predio que sigue en posesión de los extrabajadores y personal en activo de la universidad.

El declarante destacó que el juez Arzola Muñoz fue exdirector de la extinta Policía Judicial en el estado de Puebla y fue quien determinó que para saldar la deuda del supuesto asesor del Suntuap, se le entregara el terreno.

“Por eso pedimos al gobernador Miguel Barbosa su intermediación para que frene este caso de corrupción”, solicitó.

El economista explicó que el juez intenta desviar el proceso, con el argumento que el Suntuap no tiene personalidad jurídica para pelear el predio, donde se encuentran construidas al menos 300 viviendas.

Al respecto, aclaró que el Sindicato está legalmente constituido y que es el actual comité directivo el que no cuenta con toma de nota, pero eso no significa que los colonos del exrancho Vaquerías no tengan derechos sobre su propiedad.

“No nos han podido desalojar y la propiedad sigue en manos del Suntuap, por eso estamos pidiendo al gobernador su respaldo”, recalcó, al final.