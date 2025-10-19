Protestan en Zacatlán porque alcaldesa rindió su informe en acto privado

Luego de que la alcaldesa de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, anunció que cancelaba su primer informe por la contingencia pluvial, pero lo llevó a cabo en un acto privado y sin acceso al público, ciudadanos se manifestaron este domingo en el Zócalo de ese municipio serrano, denunciando que el acto fue excluyente y que la edil ha incumplido con obras públicas y fustigado a sus opositores.

Los denunciantes afirmaron que en el discurso de la presidenta municipal en su informe, calificó a sus críticos como “anónimos”, “cobardes” y “sin fundamento”, declaraciones que, según los organizadores de la protesta, evidencian una actitud de soberbia y falta de apertura hacia la ciudadanía.

El movimiento ciudadano, identificado con el hashtag #ZacatlánSeUne, se presenta como un acto pacífico en contra de “la soberbia” del gobierno local.

De acuerdo con los convocantes, entre ellos vecinos, comerciantes, ex autoridades y jóvenes, la manifestación busca exigir transparencia, resultados y atención a las demandas del municipio.

Los organizadores han pedido a los asistentes vestir de blanco y portar cartulinas con mensajes que reflejen los reclamos de sus colonias y comunidades. “Nos reunimos ciudadanos libres, sin colores ni partidos, para decir con respeto y firmeza: queremos un gobierno que dé la cara”, señalan en la convocatoria que circula por Facebook y WhatsApp.

El llamado finaliza con un mensaje de unidad que ha cobrado fuerza entre los habitantes: “Nuestras críticas sí tienen fundamento, no somos anónimos y no somos cobardes”. La protesta, aseguran los ciudadanos, busca recuperar la voz pública frente a un gobierno que, consideran, ha cerrado el diálogo con la población.