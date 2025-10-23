Jueves, octubre 23, 2025
Protestan en Mercado Libre por falso robo reportado que llevó a un chofer a prisión

Reclaman justicia y liberación de una camioneta retenida hace dos meses

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Trabajadores y propietarios de transporte protestaron ayer durante la madrugada y parte de la mañana frente al Centro de Distribución de Mercado Libre, ubicado en el Parque Industrial Finsa, en Puebla, para exigir a la empresa de ventas por internet y a Entregatech Creativa, S. de C.V., la reparación del daño ocasionado por la detención injusta de un chofer y el resguardo de su camioneta durante casi 60 días en un corralón.   

Según los testimonios recabados, el conflicto comenzó cuando Mercado Libre reportó por error como robada la unidad de un contratista que presta servicios de mensajería a través de Entregatech Creativa, empresa mexicana especializada en logística, transporte y gestión de flotas.  

La confusión se generó porque el operador perdió señal en su dispositivo mientras realizaba una entrega. Cuando recuperó la conexión, la empresa ya había notificado el supuesto robo a las autoridades, lo que provocó que el conductor fuera detenido.   

“El chofer pasó de cumplir con su ruta de trabajo a ser tratado como ladrón, fue detenido y permaneció dos días en la cárcel sin haber cometido delito alguno”, relataron compañeros del afectado durante la protesta en el acceso principal del centro logístico.   

Entre las pancartas podían leerse reclamos como: “Mi operador no era un ladrón, fue víctima de Entregatech y Mercado Libre. Entregatech (Chasky), paga”, “Laura, Padua, sus errores tienen consecuencias graves: ¡den la cara!”, y “No más abusos, exigimos reparación del daño y justicia para los operadores”, expresiones que resumían el malestar de transportistas y repartidores que dependen de ambas empresas.   

Presuntamente, la persona identificada como Padua, de Mercado Libre, ordenó a Laura, de Entregatech, reportar la unidad como robada. 

Los manifestantes exigen una indemnización por daños morales y económicos para su compañero y la liberación inmediata de su unidad, que sigue en el corralón pese a su intento por recuperarla durante dos meses. 

Calificaron como inaceptable la indiferencia de Mercado Libre y Entregatech, pues ninguno de sus representantes ha ofrecido una solución ni reconocido el error que derivó en el encarcelamiento.   

Sostuvieron que una falla técnica en el sistema de rastreo no justifica el reporte de robo, ni la criminalización de los operadores que dependen de las plataformas digitales de entrega.   

Entregatech Creativa subcontrata conductores para el reparto de mercancías de plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, los manifestantes denunciaron que las condiciones de trabajo son precarias y las empresas eluden cualquier tipo de responsabilidad cuando ocurren incidentes como este, lo que deja desprotegidos a los trabajadores frente a errores administrativos o tecnológicos.   

