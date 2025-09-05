Protestan en la Secretaría de las Mujeres por malos tratos; exigen salida de la subsecretaria Araceli Caselin

Trabajadores de la Secretaría de Mujeres de Puebla protestan la mañana de este viernes, en demanda de la renuncia de la subsecretaria Araceli Caselin Espinoza, a quien acusan de hostigamiento laboral y malos tratos, pues “se siente con poder” y a algunos les quiso bajar el salario.

Los afectados expusieron que esta situación la viene padeciendo desde mediados de mayo, cuando Caselin Espinosa llegó a la Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación, luego de que salió en “malos términos” de la Casa del Abue por abusos de autoridad.

En las instalaciones de la Secretaría de Mujeres, en la esquina de la 9 Oriente y 2 Sur, colocaron cartulinas, donde piden la presencia de la titular Yadira Lira Navarro, para que sean escuchadas.

“Nosotros cuidamos a las mujeres, pero ¿quién nos cuida a nosotras?”, se lee en uno de los carteles.

También denunciaron malas condiciones laborales, falta de pago desde julio, de material y de personal, pues son pocos los que trabaja para la cantidad de personas que atienden diario.

Alrededor de las 9 horas las trabajadoras llegaron a las instalaciones para manifestar su inconformidad, en las puertas del edificio con diversas consignas, como “atendemos violencia, pero vivimos violencia”; “paro laboral, lamentamos no atenderte, no ha querido pagarnos”, seguido de hashtags como #mujeresluchando y #derechoslaboralesparatodas.

Las inconformes acusaron que son cuatro psicólogas, cuatro abogadas y dos trabajadoras sociales para atender a 500 personas.

Además, adelantaron que presentarán un pliego petitorio, centrándose en mejorar las condiciones laborales, respetando las 40 horas a la semana, insumos necesarios para su desempeño y pago de viáticos cuando deben salir fueras.

Tambien reclamaron el pago en tiempo y forma, pues más de 10 trabajadores siguen sin percibir su salario desde finales de junio, mientras que a otros que sí les pagaron hicieron descuento sin justificación y solo con el argumento de que son decisiones de arriba.

A esto sumaron que utilizan recursos propios para brindar la atención a las mujeres, pues el pretexto que les dan es que no hay presupuesto etiquetado.

Finalmente, pidieron que les respeten sus derechos ante el Issstep, pues si las mandan a zonas fuera de la capital deben renunciar obligatoriamente y pagarlos con sus recursos.